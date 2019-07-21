“新中国是一部读之不倦的书”（书写新中国故事）

“如果现在再去中国，那里的一切我肯定都认不出来了。中国变化之快、变化之大，令人惊叹。事实上，新中国是一部读之不倦的书，让我兴致勃勃地想要一直学习、研读下去。我希望能把读学的心得，述之以文字，再出版几部有关中国的著作”。

在摩洛哥首都拉巴特市中心一处绿意盎然的幽静小区，摩洛哥作家、前经济与财政大臣、中华图书特殊贡献奖获得者法塔拉·瓦拉卢在家中的书房里，手持其获奖著作《我们与中国》接受了采访。话毕，瓦拉卢一时间若有所思，时光仿佛倒流，回到了2018年盛夏的北京，定格在他参加颁奖仪式的那个荣光时刻……

“新中国成立70年来取得的巨大成就令读者感兴趣”

2018年8月21日，第十二届中华图书特殊贡献奖颁奖仪式在北京举行。15位获奖者中，第一次出现了北非国家摩洛哥人的身影——他就是摩洛哥作家、前经济与财政大臣瓦拉卢。

作为中国出版业面向海外的最高奖项，设立于2005年的中华图书特殊贡献奖主要授予在海外介绍中国、推广中华文化和中国出版物等方面作出突出贡献的外籍及外裔作家、翻译家和出版家。瓦拉卢的获奖作品，是用阿拉伯语出版发行的《我们与中国》一书。

“说我的书写得好，是对《我们与中国》的肯定和奖励，但更准确地说，是新中国成立70年来取得的巨大成就令读者感兴趣，引起了热议与好评，这才使这本书得以进入评委的视野。”瓦拉卢谦虚地说。他面目清癯、中等身材，厚厚棕色眼镜后面闪着一双睿智眼睛。

“我去过中国许多次，一段时间不去，都会十分想念，那里仿佛成了我的第二个家。这本书，也是我对中国的怀念集，是我对在中国岁月的留恋与回忆”。正是因为对中国的感情真挚而深厚，瓦拉卢写下了许多关于中国的文章，他的笔墨始终饱蘸真情。

“让更多国家能够从中国的发展道路和理念上得到启迪”

采访过程中，瓦拉卢郑重地赠送了我一本他的著作，书的正面、背面和书脊，全是鲜艳的红色，左上方是闪亮的五颗星星。这种设计大气而富有视觉冲击力，也与中国这一整部书的主题相吻合。

《我们与中国》全书共320页，由阿拉伯文化中心出版，2017年第一版。书的扉页上写着默罕默德的名言：“求知，哪怕远在中国”。令人耳目一新的是，《我们与中国》共分3大部分、11个章节，每个章节均以孔子名著《论语》的相关名句开篇，从政治、经济、文化角度系统阐释了新中国成立以来日新月异、翻天覆地的变化，剖析了“中国模式”之所以成功、中国改革开放之所以能够取得举世瞩目成就的内生性、根本性原因，深入阐述了中国在推进全球治理体系变革及处理各类传统、非传统问题中发挥的独特作用和重要影响。此外，该书还对新时期开展中阿、中非合作的光明前景进行了展望。

“《我们与中国》每一章节开头都有一句孔子名言，这是我有意而为之，我希望借此能让读者了解到，中国经济能有今天，离不开中国传统文化的滋养，离不开源远流长、博大精深的中华文明的灌溉，中国今天的繁荣与中国对灿烂文明的尊重和继承息息相关。”瓦拉卢说，“我虽然不懂中文，但《论语》的阿语版、法语版，我都读过许多遍，印象特别深刻，也由衷地敬佩这位千古哲人”。

瓦拉卢在书中写道：“在惊叹于新中国快速发展的同时，我尤其意识到过去40年的改革给中国和世界带来的影响。中国正寻求进一步完善其发展模式，探索应对污染、全球变暖、人口老龄化、地区间的空间失衡等问题的解决方案。目前，中国已准备好迎接将出现的各类挑战。”

瓦拉卢为自己是新中国取得巨大发展成就的见证者感到自豪。他说：“我有幸近距离观察到中国如何稳步成为全球第二大经济体，如何在全球治理中发挥重要作用。我要把中国的成功经验、把中国改革开放的故事讲述给更多人听，让更多国家能够从中国的发展道路和理念上得到启迪，这便是我写作此书的初衷。”

“我要把中国这部书一直研读下去，希望有更多的感悟、体会和收获与读者分享”

瓦拉卢关于中国的见解，尤其是《我们与中国》一书，深深影响着许多摩洛哥民众。瓦拉卢认为，中国改革开放的优秀成绩单，对正处于转型期的广大阿拉伯国家、非洲国家都具有极大的借鉴意义和参考价值。

“中国为我们提供了教科书般的范例，我们要积极学习，从中国成功的经验中得到启发和收益，以实现我们自己的经济飞跃。”瓦拉卢这样写道。他认为，中国特色社会主义道路能够取得成功的根本原因，在于有着丰富经验的中国共产党创造性地开辟了一条包容、多元、高效、稳定、务实的治国理政道路，并领导全体中国人民不懈奋斗、砥砺前行，取得了一个个胜利。“要知道，中国幅员辽阔，人口众多，治理不易。这非常了不起！”瓦拉卢感叹道。

瓦拉卢还在书中谈到了“一带一路”倡议。他认为，这是一个惠及世界的倡议，代表着全球治理的新方向，是拉动世界经济发展的新思路。“中方‘一带一路’倡议和摩洛哥‘2014—2020年工业加速计划’理念契合，两者可有效实施对接，这对摩洛哥大有裨益”。瓦拉卢说，中摩两国经济发展互补性强，双方在基础设施建设、商业投资、港口物流及可再生能源等领域的务实合作潜力巨大。

“新中国成立至今栉风沐雨，一路前行，取得了令人惊喜的成就。尤其是中国改革开放至今，释放出越来越多的红利，也使包括摩洛哥在内的非洲大陆从中受益。新中国70年的建设历程、中国的改革开放，并不仅仅是中国自己的事情，还关乎世界、关乎人类。在新的国际形势下，构建人类命运共同体关系到人类未来的发展和繁荣昌盛，是全世界都应该积极响应的事情。正因为如此，我要把中国这部书一直研读下去，希望有更多的感悟、体会和收获与读者分享。”瓦拉卢总结道。

《 人民日报 》（ 2019年07月21日 07 版）

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