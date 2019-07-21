“为增进日中友谊贡献更多力量”

“学习中文对于你未来的发展有什么帮助？”“如果不学中文，我就不会去中国留学，也就进不了目前这家日本大企业。正是我在中国留学期间的所学所感，深深打动了面试官”……

日前，在中国驻日本大使馆教育处举行的中国大学生日语演讲比赛和日本大学生中文演讲比赛获奖选手对话交流会上，两国大学生们你一言我一语，热烈交流着学习彼此国家语言的收获。

这名刚刚找到心仪工作的受访者，是日本杏林大学四年级学生大原健乐。“没有日中两国青年之间的友好交流，就难以构建两国友好的未来。”大原健乐对中国充满了美好回忆，希望将来再被派往中国工作，为两国经贸合作和关系发展作出贡献。

中国驻日本大使馆临时代办郭燕在交流会上表示，希望中日两国青年不断加深对彼此的客观认识，增进相互理解和友好感情，更加积极参与两国友好事业。

“无论去哪里，都能遇到善良热情的中国人。”日本中央大学经济学部大四学生冈本健佑对记者说。冈本健佑曾在中国大连留学，其间还经常利用假期去中国各地旅游。他告诉记者：“我的老师研究中国经济课题，这也激发了我对中国的兴趣，并主动开始学习中文。我非常关注‘一带一路’建设的相关报道，特意从中国带回来一系列相关书籍，希望向日本朋友好好介绍‘一带一路’的故事。”冈本健佑期待能够前往中国攻读硕士学位，增加对中国的了解，未来为两国友好搭建更多桥梁。

“希望日中两国青年能有更多学习交流的机会。”日本武藏野大学大四学生吉沼优多告诉记者，学习了解彼此的语言和文化有助于增进理解，加深友谊。不久前，吉沼优多获得首届全日本大学生中文演讲大赛特等奖和“汉语桥”世界大学生中文比赛日本赛区二等奖。最近，他正准备前往中国，参加第十八届“汉语桥”世界大学生中文比赛。

“以前我对中国了解很少，是学习中文和到中国留学的经历让我认识到更多日中文化的异同之处。”吉沼优多进入大学之后认识了很多中国朋友，越来越喜欢中国文化。“日中青年交流对两国关系发展至关重要。未来，我将把更多的精力投入到促进两国友好的事业中去，努力为增进日中友谊贡献更多力量。”

（本报东京7月20日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月21日 03 版）

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