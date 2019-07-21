穆罕默德王储
应国家主席习近平邀请，阿拉伯联合酋长国阿布扎比王储穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬将于7月21日至23日对中国进行国事访问。
穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬，1961年出生。阿联酋首任总统扎耶德第三子，现任总统哈利法之弟。毕业于英国桑赫斯特陆军军官学院。1993年1月出任阿联酋武装部队总参谋长。2004年11月被立为阿布扎比酋长国王储。2004年12月出任阿布扎比执行委员会（阿布扎比酋长国政府）主席。2005年1月出任阿联酋武装部队副总司令。
穆罕默德对华友好，高度重视发展对华关系。曾经于1990年5月随扎耶德总统来华，并于2009年8月、2012年3月、2015年12月3次访华。
（据新华社电）
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