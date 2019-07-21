中国列车助力古巴铁路现代化

7月15日，古巴东部城市奥尔金的火车站迎来了一列崭新中国产铁路客车。至此，古巴首都哈瓦那至奥尔金中断了13年的客运线路恢复运营。此前两天，中国产铁路客车已在哈瓦那至圣地亚哥线路上投入运行。古巴媒体评论称，随着中国崭新且现代的列车投入运营，古巴的铁路穿上了“礼服”。

这是古巴自1975年以来首次采购全新铁路客车。古巴有着很长的铁路历史。早在1837年，古巴建成了拉美历史上第一条铁路，同时也是世界上最古老的铁路系统之一。此后，火车一直是古巴最便宜的长途运输方式，该国铁路总里程超过8000公里。

不过，部分铁路和列车年久失修，严重影响乘客出行。长期以来，从哈瓦那到圣地亚哥约800公里的里程，乘坐火车耗时长达24小时，几乎是汽车的两倍。随着中国产列车投入使用，这段旅行时间缩短到了14个小时。同时，列车的运力和效率也大幅提升。哈瓦那至圣地亚哥之间的旧列车仅能载客400余人，如今每列客车载客能达760人以上。

中国列车助力古巴迈出了铁路升级的第一步。古巴铁路联盟主席爱德华多·埃尔南德斯表示，中国列车投入使用，为古巴推动铁路系统现代化改造提供了重要保障。

今年5月，首批由中国机械进出口（集团）有限公司承揽、中车唐山机车车辆有限公司设计制造的铁路客车运抵哈瓦那。中国产列车让古巴民众乘坐火车出行更舒适了。车厢里配置了空调、电视、阅读灯、可旋转座椅等。有着34年工作经验的列车乘务员伊莎贝尔·费雷尔表示，中国列车大大改善了古巴铁路运行条件。旅客安德烈斯·贝塞拉表示，中国产列车的硬件条件非常值得称赞。

古巴铁路联盟客运部门主管路易斯·罗伯托表示，中国列车推动了古巴铁路系统向前发展。此前，旅客只能提前5天预订车票。随着中国列车投入运营，车票预订时间提前至出发前30天。此外，伴随着中国列车投入使用，相关移动应用同步上线，旅客可在手机上查询车次、列车线路和时刻表等。

古巴计划翻新4000多公里长的铁路和几十座火车站，到2030年前全面实现铁路系统现代化。古巴部长会议副主席卡布里萨斯此前表示，古巴政府希望为民众提供更好的火车客运服务，中国客车为该计划提供了有力保障。

（本报里约热内卢电）

《 人民日报 》（ 2019年07月21日 03 版）

(责编：曹昆)