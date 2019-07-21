据新华社维也纳7月20日电 （记者于涛）7月18日至20日，中国人权发展基金会代表团访问奥地利，与奥外交部、司法部、发展署和维也纳州议会等部门官员座谈，同萨尔茨堡州中国事务办公室、奥中关系促进会等机构的主要负责人深入交流。

代表团向奥方介绍了中国人权事业发展情况，指出中国坚持以人民为中心的发展思想，通过发展促进人权，新中国成立70年来取得了巨大的人权成就，走出了一条符合国情的人权发展道路，为国际人权事业作出了重要贡献。中奥应进一步加强人文交流和非政府组织领域交往，增进对彼此人权发展情况的了解和理解。

双方就人权司法保障、妇女儿童和少数民族权益保护、移民权益保障、人权知识普及教育等议题研讨交流，就维护公共安全、保护人民免受暴力恐怖主义和宗教极端主义的现实危害深入交换了意见。

奥方积极评价中国经济社会发展成就，认为中国在减贫、教育、卫生、社会保障等领域取得的成就令人鼓舞，认同各国应根据具体情况选择相应的人权保障模式。奥方人士表示，通过此次交流，获得了新的信息，增进了对中国人权发展状况的了解和认识，希望通过多种途径深化两国人文交流，以持续增进相互了解和理解。

《 人民日报 》（ 2019年07月21日 03 版）

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