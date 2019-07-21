“全世界都将从一带一路中获益”

“‘一带一路’是一项伟大的倡议，它促进了全球基础设施互联互通和贸易发展。不只是中国，全世界都将从‘一带一路’中获益。东帝汶坚定支持共建‘一带一路’，并希望尽快推动东帝汶国家发展战略与‘一带一路’对接。”东帝汶前总统若泽·拉莫斯·奥尔塔近日在接受本报记者采访时说。

在奥尔塔看来，东帝汶与中国的友谊源远流长，关系紧密，中国在东帝汶的发展进程中一直发挥积极重要作用。历史上，中国曾坚定地为东帝汶人民争取独立和发展提供支持和帮助。如今，中国提出的“一带一路”倡议也在切实惠及两国民众。

“东帝汶政府正在积极推进‘一带一路’项目在东帝汶落地。”奥尔塔说，东帝汶同中方签署了“一带一路”合作谅解备忘录，达成了多项大型基建项目合作协议。

奥尔塔注意到，近年来一些西方国家对第三世界国家参与“一带一路”合作的债务情况发表了不实言论。对此，他强调，研究表明，中国贷款利率远低于国际货币基金组织和亚洲开发银行的4%及欧洲商业银行的7%或8%。“实践证明，在与中国的合作中，东帝汶等发展中国家可切实获益。”奥尔塔说。

奥尔塔表示，东帝汶正在积极实施2011—2030年发展战略规划，其中包含大量基础设施互联互通项目，这与共建“一带一路”高度契合。他强调：“应尽快推动二者对接，拓展并深化各领域务实合作，实现更多互利共赢。”

近年来，越来越多中国企业赴东帝汶投资建设大型基建项目。例如，已进入运营维护阶段的东帝汶国家电网项目，去年11月正式通车的东帝汶首条高速公路——苏艾高速公路一期项目，以及正在建设中的蒂坝港项目等。奥尔塔表示，有了中方的支持，东帝汶民众对未来的国家建设有了更高期待，希望中企能更广泛、更深层次地参与到东帝汶经济发展之中。

奥尔塔表示，东帝汶2002年才恢复独立，教育、农业、旅游等领域仍有巨大发展空间，中国一直提供着宝贵的支持和帮助。“我注意到，现在很多东帝汶学生在中国学习深造。我的儿子曾在中国留学并获得本科学历和硕士学位。现在，我的孙子正在学汉语，未来也希望去中国留学。”奥尔塔说，中国取得了辉煌的发展成就，而且潜力巨大，将始终是东帝汶的重要合作伙伴。

（本报帝力7月20日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月21日 03 版）

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