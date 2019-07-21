“埃及大片沙漠终会变成良田”（一带一路·360行）

距离埃及明亚省70多公里的西部沙漠中，钻井平台正在作业。

本报记者 刘 慧摄

阿米尔（左）在现场指导工人操作钻井设备。

本报记者 刘 慧摄

盛夏7月，烈日炙烤下的埃及大漠，地表温度已突破60摄氏度。在这里，铁板上可以煎熟鸡蛋，人的汗水几乎一出来就会被蒸发殆尽。尽管如此，打井人阿米尔·穆罕默德每天还是要穿着厚厚的沙漠工作服，戴着安全帽和防尘眼镜，把整个人武装到牙齿后再上井。

埃及是传统农业国，但可耕地面积只占国土总面积的约3.7%。为解决粮食问题，埃及政府非常重视扩大耕地面积，推出了振兴和发展埃及的国家战略——“百万费丹”土地开垦计划，其关键就在于水利灌溉。因此，钻井被称为埃及的“国家水井项目”。阿米尔就在中企承建的埃及大型钻井项目上工作，虽然条件艰苦，但他总是骄傲地说，自己承担着国家使命。

“中国企业将不可能变为可能”

清晨5点，阿米尔就起床了，手机上陆续收到3支井队的生产作业汇报。这个生产早报是现场与指挥办公室众多联络方式中的一种，里面包含了生产和人员动态、施工参数、技术时效等重要信息。“高温季节在沙漠中工作，一定要趁早！”阿米尔完成每日的例行早报，回忆起刚毕业时的生活，感慨良多——他毕业那年正好赶上当地油气产业不景气，没找到专业对口的工作，直到中国企业来到这里打水井，阿米尔才实现了在家乡学以致用的梦想。

钻井现场，作业深度达上千米的钻机隆隆作响，工人们在塔台上紧张忙碌。开工已15天，这台钻机马上就要到达地下1200米的设计钻井深度了。“一口井只要开钻，就24小时不停工。”阿米尔介绍。

他所说的打井项目位于距离埃及明亚省70多公里的西部沙漠中，是中国中曼石油天然气集团有限公司（以下简称中曼石油）为阿联酋海湾集团所承建的大型农业项目——钻探300口水井。作为项目运营经理，阿米尔每天都要在项目间穿梭指挥。

“我很满意现在的工作，也很喜欢这里的工作氛围。中国企业不仅带来了先进的钻井设备和技术，还引入了成熟的管理模式，放手让我们埃及员工担任中高级管理工作。”阿米尔自豪地讲着。

埃及政府十分关注水井项目的落实，在选择承包商，筛选工程作业技术、质量、工期等各方面均设定了高门槛。“这是我第一次来到中国企业工作，与很多本地或西方公司不同，这里很高效。”阿米尔说。前来现场视察的阿联酋海湾集团负责人罗斯·格里尔坦陈，此前海湾集团曾与其他公司谈过合作，但对方听到对工期、出水量的要求时，都说这是不可能实现的。“只有中国企业将不可能变为可能，目前来看，出水量比我们期待的还要多，我们非常满意，甚至喜出望外。”格里尔说。

阿米尔的收入早已是自己大学同学的几倍了

简单吃过早饭，阿米尔便驾驶一辆越野车，开始了在3个井队之间的巡视工作。有着多年工作经验的他，对施工中的重点难点了然于胸。阿米尔首先来到循环罐上，在振动筛旁直接伸手接住了一把从地下几百米返出来的浑浊泥浆，并用手指来回触摸。“泥浆，是钻井的血液，在钻井过程中起到了很重要的作用。若感觉润滑性和含沙量异常，就要立即进行精确测量、调整，必须保持良好的机械性能，才能保证安全顺利施工。”

在泥浆罐上，有一个通往钻井平台的梯子，阿米尔动作迅速，两三步就跳到钻台上。阿米尔一边盯着面前的圆形仪表盘，一边询问操作人员参数信息。正是这高速旋转的转盘，带动钻头来破碎地下岩石，而地面的各种参数，直观反映了地下钻进情况。一名好的操作手可以根据参数变化，随时调整转速、钻压等，实现安全快速钻进。看得出，员工们对于操作好转盘已如家常便饭般轻松。

“我们跟中国技术人员合作得非常顺利，并且创造了一套新的合作模式——中方技术团队远程指导，埃方团队现场作业。中国同事敬业专业，就像在为他们自己的家乡打井一样投入。”

这已经不是中曼石油第一次参与埃及大型农业项目了。早在2016年该公司便进入埃及市场，并在短短4个月内将11台设备运到埃及，业务上实现了从“打油”到“打水”的转换。

“我们刚刚完成钻探的一口井，目前出水量在每小时600立方米以上，这是埃及单井出水量最大的水井。”中曼石油埃及分公司总经理李伟说，“扎根埃及以来，公司的本地化用工比例一直在90%以上。不少埃及员工掌握了地勘、钻井和其他方面的技术，成了专家，工资水平也大幅提高。”说到这里，李伟朝着在一旁的阿米尔微笑起来。阿米尔不否认，他的收入早已是自己大学同学的几倍了。

“中企为我们带来的改变是决定性的”

埃及西奈半岛、黑白沙漠等曾经的“不毛之地”，随着地下水资源被不断发掘，种植农业蓬勃发展起来，为当地经济民生发展带来了新的活力。

由中国企业钻探的300口水井将用于灌溉500多平方公里种满甜菜的土地。这些甜菜专门供应给一家建立在明亚郊区的糖厂。该糖厂预计很快就要成为非洲和中东地区最大的制糖企业，每年将需要550万吨甜菜作为原料。

“地下水的开发有力促进了种植农业的发展，创造了上千个就业岗位。”项目分包商贾马尔时常到打井现场查看进展，他说，“水是生命之源，中企为我们带来的改变是决定性的！”

非洲沙漠深处涌动的水花，是埃及农业生命的源泉。清澈的水井，是中埃两国深入合作的见证。“有中国兄弟帮助，我们一定会实现愿望——埃及大片沙漠终会变成良田！”阿米尔一边笑着，一边竖起了大拇指。落日余晖下，是阿米尔驾车返回指挥办公室的身影。他要去完成今天的工作总结，准备好迎接明天的朝阳。

（本报开罗7月20日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月21日 03 版）

(责编：曹昆)