多国联军摧毁胡塞武装设在萨那的多个军事目标

新华社利雅得7月20日电（记者涂一帆）沙特阿拉伯领导的多国联军20日摧毁胡塞武装设在也门首都萨那的6个军事目标。
据沙特阿拉伯通讯社援引联军发言人的话报道，联军20日早晨空袭位于萨那的胡塞武装目标，摧毁5个防空站和一个导弹储存库，以阻止胡塞武装发展“危及平民安全、航空安全的军事能力”。
这位发言人强调，空袭胡塞武装目标符合国际法，联军在执行行动时采取预防程序和措施，保护目标地点附近的平民。
2014年9月，胡塞武装夺取萨那，后占领也门南部地区，迫使总统哈迪前往沙特避难。2015年3月，沙特等国针对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。此后，胡塞武装不时使用导弹、无人机等向沙特境内目标发动攻击。
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