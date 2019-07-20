京都纵火者因“被抄袭”生恨？京都动画公司社长辟谣

【环球网报道 记者 崔天也】当地时间20日上午，京都动画公司社长八田英明再次于京都府宇治市的本社接受媒体采访，就18日该公司第一工作室被纵火一事回答记者提问。对于此前纵火者声称“因小说被抄袭而感到不满”的说法，八田英明回应称：嫌疑人青叶真司从来没有应征过小说。

日本《读卖新闻》20日报道称，京都动画公司除了制作动画以外，也公开征集小说，其中获奖的作品可以在该公司的“KA Esuma文库”出版成书，或制作成动画。但八田英明表示，青叶真司并没有向该公司投过稿。

《读卖新闻》报道截图

八田英明还称，该公司从几年前就曾接到过类似“去死吧”等的威胁信，但“过去的这些威胁信中并没有过青叶真司的署名。”

除此之外，八田英明还表示，在这场火灾中被完全烧毁的第一工作室大楼日后打算将其拆掉，改在此地修建一个公园。八田说，“从附近的居民和我们工作人员的角度考虑，一定会有人不想看到一片惨状的现场。我们希望能够尽快对（现场的惨状）进行隐藏等处理。今后将考虑把这栋楼拆除，并修建一个带有碑之类的公园。”

当地时间18日，日本著名动漫公司“京都动画”(京阿尼)位于京都的第一工作室遭一男子纵火，目前已导致34人死亡。19日下午5时，日本京都府警搜查本部举行记者招待会，公布18日“火烧”日本知名动画制作公司“京都动画”犯罪嫌疑人为41岁男子，名为青叶真司，职业、住所不详。

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