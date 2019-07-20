央媒严批美方奇谈怪论：傲慢是大敌，少添堵，多开路

针对近日美国一些人不时抛出的奇谈怪论，人民日报19日发表署名文章《多开路 少添堵》再次提醒：不要兜兜转转、东撞西碰，抓不住关键，理不清就里。

这三个问题美方绕不过去。必须回答：

什么叫相互尊重、平等相待的基础？

能不能照顾彼此的关切？

能不能拿出决心和毅力同中方一起努力，争取达成一份互利双赢的经贸协议？

同日出版的环球时报对白宫经济顾问库德洛的一番话也进行了严厉批驳。库德洛大言不惭地说“我认为如果中国继续以他们现在的方式前进，他们就站在了历史的错误一边。他们不是苏联，但是这种发展模式从来不会长久。”

真有意思，库德洛凭什么认为中国是错误的，而美国则站到了历史的正确一边？难道是因为当下的美国政府重新捡起了高关税和大规模贸易战这些已被普遍认为非常陈旧的东西？

环球时报这篇社评《中美谁在铸成历史错误，实践说了算》里，意思说得非常清楚，中国人了解自己的国家，知道接下来该怎么走，并且会按照实事求是原则在实践中开展必要的调整。库德洛先生的阅历和知识都远远不够对中国进行指导。

是的，这些奇谈怪论都有一个共同点，理不清就里，胡乱指导。那就让我们给美方开出三剂药方好好反思：

首先：傲慢是大敌。

中国人不拒绝从外部汲取经验，事实上改革开放以来我们一直在对外虚心学习。但中国人的这种谦逊与华盛顿好为人师的傲慢和要强制他人如何做的霸权主义注定没有对接口。对不起，我们不是同一套螺母和螺钉。

华盛顿还是多操心自己的事吧。美国如今内部出现种族主义的大撕裂，对外又大耍蛮横，不断挑起对抗。这样的美国能够在新世纪里走多远，才是华盛顿需要认真反思的。

华盛顿应该有这样的意识：美国独立以来相对的顺利和它与中国社会的巨大人口差距，使它对一个有中国参与的现代世界很可能存在认知能力的不足。傲慢是它的大敌，它需要应有的谦虚和克制。中美相向而行是对双方风险都最小的选择，对抗不该是21世纪的游戏，它是中美都应努力避免的陷阱。

第二：少添堵。

中国从没有侵害美国利益的动机，也不存在威胁美国的事实。无论美国那些无理取闹者怎样编故事，谎言也不会变成真理。美国的“敌人”在哪里？如果说有，还是那句话，那就是他们自己的“骄慢倨傲”。自我优先的处世哲学，让美国一些人难以回到与别人平等相处、彼此尊重的正轨。但是，“不幸”的他们并没有生活在“丛林法则”的野蛮时代，美国当前虽然尊为世界第一大经济体，却不可能主宰世界。他们若执意选择将自我优先的政策无限极端化，就只能独享“骄慢倨傲”的果子了——蚕食美国的国际存在。

第三：多开路。

大搞经贸摩擦的美国一些人很想独赢，这是不对的，一定要思考双赢之道。

经济全球化时代，国际分工依“共同利益最大化”的市场规律而形成，全球产业链上的“利益攸关”方当然要行“合作优先”之道。能通天下之志者，莫大乎至公。公心取公道，公道出公制。

对于实现双赢，中国始终抱有百分百的诚意。中方一再强调，中美经贸合作的本质是互利双赢。中美双方存在巨大利益交集，两国应该成为合作好伙伴。美国人民对此也是广泛认同的。7月17日在得克萨斯州休斯敦市举行的第四届中美友城大会上，又传来两国人民呼吁合作的声音——两国关系遇到困难的时刻，交流合作更加重要，双方要努力“创造双赢的结果”。

“在平等和相互尊重基础上重启经贸磋商，美方不再对中国产品加征新的关税”，这是中美两国元首大阪会晤期间取得的共识，是中美两国人民乃至国际社会共同欢迎的共识。只有诚心诚意沿着共识的方向开辟合作之路，而不是加设路障来添堵，双方抵达目标的希望才不会越来越远。

来源：澎湃新闻

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