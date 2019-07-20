社评：彭斯蓬佩奥在羞辱世界的智商和情商

美国有的高官这两天像是被对华仇恨烧坏了自己的脑子，出现一边咒骂中国一边噼里啪啦抽自己嘴巴的奇观。副总统彭斯在美国国务院纠集的所谓宗教自由部长级会议上骂着中国“打击宗教信仰”，却又说基督教信徒在中国从共产党执政之初的50万人增加到1.3亿(原文如此)，表示信仰在中国“遍地开花”。他在用自己的举证打了自己对中国宗教政策的恶毒指控。

所谓宗教自由部长级会议是美国国务院发起举行的，它在一定程度上像是国务卿蓬佩奥团队专门用来围攻中国而定制的一样。蓬佩奥星期四在会上猛攻了中国的新疆治理，并且抛出一个咬牙切齿的说法：中国在新疆的做法是“世纪的污点”。

对新疆治理的攻讦是西方舆论21世纪制造的最大谎言，如果使用“污点”这个词，它是西方被偏见和偏执深度绑架的真正污点。美国政府的做法严重扩大了这个污点。

一些西方人看新疆问题的视角出现严重偏差，他们不了解新疆一度被恐怖主义和极端主义严重戮害的现实，也拒绝理解新疆当下治理方式对重建和平与秩序的重要性和取得的实际效果。他们一味将新疆的情况对标西方治理模式和价值观，却忘记了新疆治理将和平与稳定重新带回来才是对当地各族人民权利的最大保障。

这样的误解在百姓层面和一般舆论层面是可以理解的，但是作为一个拥有完备情报服务和需要对局势进行战略把握的执政团队，美国政府的高官们如此极端地攻击中国新疆治理，就是在装蒜，是在成心制造治理模式的对立。这是要在世界上消灭政治多样性的疯狂之举。

对于彭斯、蓬佩奥还有佩洛西等人声嘶力竭的叫嚷，几天前37国政府联署写给联合国人权理事会的公开信提前做出了回答。彭斯污称中国要消灭穆斯林信仰，但美国政府的这种指控打着灯笼都难找到穆斯林国家的认同。相反，那37个国家中有十几个是穆斯林国家，其中包括在伊斯兰世界最有影响力的国家之一沙特阿拉伯。

蓬佩奥在发言中威胁拒绝参加华盛顿宗教会议的国家，说美国对它们的缺席“做了记录”。在所谓宗教会议上搞这样的政治威胁，美国拿宗教搞地缘政治的小人伎俩实在令国际社会鄙视。

美国当下的执政骨干团队弥漫了对中国敌视，当广大伊斯兰世界都能理解并支持新疆稳定局势措施的时候，没有人会相信美方的攻击是道义上的真诚反应。那些人对华发动疯狂的意识形态攻击是其视中国为对手新战略的狂躁表现，这一点全世界都看得很明白。

中国的宗教信仰是充分自由的，无论在城市还是乡村，人们可以自由地选择信仰某个宗教，教徒们的合法权利受到保护。为尊重穆斯林的信仰与生活习俗，中国各城市不仅有清真寺，还有专门的清真餐馆。中国政府只打击危害人民身心健康的邪教，如果中国政府对基督教或者伊斯兰教采取打压政策，那么基督教徒决不可能像彭斯说的那样在共产党执政的70年间出现百倍以上的增长。

华盛顿的一些政客太想搞垮中国了，他们试图把宗教问题作为扰乱中国治理的一个杠杆。华盛顿的那些精英们根本不去考虑诺大的中国一旦乱了，比整个西方人口还要多的中国人将面临什么样的人生动荡风险，那将可能酿成多么严重的人道主义灾难。

中国的人权发展离不开两个根本的支点，一个是和平，一个是发展。这两个支点少一个，中国这个超大社会的人权就全是扯淡。彭斯、蓬佩奥之流就是在对中国和世界扯淡。请他们去侮辱美国选民的智商吧，国际社会没他们想得那么傻。

(责编：徐祥丽、杨牧)