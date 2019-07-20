短短普洱行 浓浓中华情

在澜沧县酒井乡勐根村老达保村民小组，拉祜族村民为前来考察参观的华媒代表献上一场精彩演出。图为演出结束后，华媒代表同演出人员合影留念。

华媒代表同西盟县阿佤文化传承班学生合影，作出“比心”的手势。

结束对西盟县阿佤文化传承班的调研参观后，佤族同胞唱着歌边走边送，把海外华文媒体代表送到车上。

在西盟县勐梭镇秧洛村，周边农村妇女在西盟印象民族文化有限公司的三木洛培训学校学习民族歌舞表演、手工织锦、茶艺等，实现创收增收。华媒代表在参观时，亲身体验纺织工艺。（向静供图）

在西盟县勐梭镇秧洛村参观时，当地村民为华媒代表表演节目。表演中，华媒代表也参与了进来，吹奏民族乐器，这让该村民惊奇不已。

在澜沧县惠民镇翁基古村落，当地讲解员在向华媒代表介绍茶树叶芽的有关知识。

华媒代表来到澜沧县酒井乡勐根村老达保村民小组，拉祜族村民捧着盛有满满清水的葫芦，招呼人们来洗手，这是对客人们的最高礼仪，表达美好祝福。

老达保村民小组为前来考察参观的华媒代表献上一场精彩演出，在演出中邀请华媒代表参与互动。图为华媒代表在互动结束后，接受具有拉祜族特色的小礼品。

民风淳朴，热情好客，眼神青涩而真挚，这些都给华媒代表留下了深刻的印象。图为华媒代表同当地小朋友合影。

日前，前来参加第四届海外华文新媒体高峰论坛的海外华文媒体代表前往云南省普洱市西盟佤族自治县、澜沧拉祜族自治县采风，一同感受中华民族多元文化的魅力。

“以前只知道普洱是茶，后来才知道它是一座城。”“以前从歌声中了解，现在才见到它的真面目。”如果不是亲眼所见，很多人对普洱的印象还停留在脑海中的遐想。

在普洱的采风行程虽短，海外华文媒体代表在这里感受到浓浓中华情。通过采风，华文媒体代表感受着这里文化的积淀、多元与多彩，对普洱留下了深刻的印象。

(本版图片除署名外，均由石畅、唐哲摄)

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