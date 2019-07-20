王毅同法国总统外事顾问博纳举行中法战略对话牵头人磋商

新华社北京7月19日电 （记者王卓伦）国务委员兼外交部长王毅19日在北京同法国总统外事顾问博纳举行中法战略对话牵头人磋商。
王毅表示，中法都是联合国安理会常任理事国，都承担着维护世界和平稳定的重要责任。双方应该进一步加强战略沟通与协调，推动国际社会携手应对各种全球性挑战。
王毅表示，中法作为全面战略伙伴，应不断增进互信，尊重彼此核心利益和重大关切，深化互利合作，把中法关系的良好势头保持下去。
博纳表示，法中应该加强合作，建设更加强劲的多边主义，维护各国共同利益。法方愿为中国企业赴法合作提供公平、非歧视性环境。
双方还就反恐、伊朗核问题交换了意见。
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