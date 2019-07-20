“拉近越中学生心灵的距离”

板胡独奏《秦川新歌》高亢欢快，民歌清唱《泪蛋蛋抛在沙蒿蒿林》如怨如慕，方言版歌曲《西安人的歌》淳朴真挚……

7月18日，由来自中国延安大学、西北工业大学、东北师范大学的50余名师生组成的“当代越南马克思主义的发展”学术交流团来到越南河内大学孔子学院，为越南年轻人带来了浓浓的中国风。

热情的敬酒歌响起，让现场的越南朋友仿佛置身于苗乡侗寨；单簧管奏鸣，让中越青年一起步入古典音乐的殿堂。越南大学生表演的街舞，活力十足；河内大学孔子学院越方院长杜青云演唱的越南官贺民歌，深情款款。

参加街舞表演的河内大学中文系大二学生杜如琼虽然没去过中国，但通过此次与中国青年朋友的交流，让她前往中国的愿望愈加强烈。“中国朋友的精彩表演让我对中国不同地域的文化特色有了更多了解，感受到了多姿多彩的中国文化。此次活动真实拉近越中学生心灵的距离。”杜如琼说。

参与交流活动的环球翔飞教育集团越南事务所所长杜氏碧莲对记者说，交流团中绝大多数中国朋友都是第一次来越南，通过品尝特色小吃、体验文化艺术，特别是与越南朋友面对面交流，“我们结下了深厚的友谊”。

（本报河内7月19日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月20日 03 版）

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