尊重事实 摒弃偏见（钟声）

中国政府依法保护公民的宗教信仰自由权利，这是任何有良知的、讲公道的人都承认的事实，但美国一些人却不然。7月18日，美国副总统彭斯和国务卿蓬佩奥借自导自演的所谓“促进宗教自由”部长级会议抹黑中国的宗教政策和宗教信仰自由状况，毫不知耻地与邪教分子同流合污、沆瀣一气，在世界面前暴露出丑恶面目和虚伪嘴脸。

一段时间以来，美国一些人不断制造谣言诋毁中国，甚至以所谓宗教信仰自由为托辞，破坏中国民族和睦、干涉中国内政。不过，谎言终究站不住脚。彭斯出于某种目的不顾一切地背书，浑然不觉其自相矛盾的漏洞比比皆是，已然滑天下之大稽。比如，他一方面口口声声说中国“迫害”宗教，另一方面又说基督教在中国“发展速度之快举世罕有”。人们会问，这就是彭斯定义的“没有宗教信仰自由”吗？

知之为知之，不知为不知，是知也。但美国一些人，为了不可告人的目的而装明白，或者装不明白，完全是赤裸裸的虚伪。他们好像对新疆的宗教情况感兴趣，但对那里的真实情况故意一无所知。新疆现有清真寺、教堂、寺院等宗教活动场所达2.48万座。其中，清真寺2.44万座，是美国、英国、德国、法国四国清真寺数量总和的两倍多，相当于平均每530名穆斯林就拥有一座清真寺；喀什艾提尕尔清真寺、昭苏圣佑庙、克孜尔千佛洞等109处宗教文化古迹被列入全国重点文物保护单位和自治区级文物保护单位。今年3月，伊斯兰合作组织外长理事会第四十六次会议通过决议，赞赏中国为关怀中国穆斯林所作努力并表示愿加强同中国合作。当然，对于心怀叵测的人来说，新疆宗教信仰自由的基本事实会给他们诋毁中国造成障碍，所以他们有必要将真相剥离出视野。

美方频频以新疆的职业技能教育培训中心说事，只不过是其污名化中国的又一伎俩。很多有正义感、责任感的国际社会成员都能看清楚这一点，坚定选择不跟着美方跑。新疆依法设立职业技能教育培训中心，是中方为最大限度地保障广大人民群众的基本人权免受恐怖主义和极端主义的侵害，而采取的有效措施。职业技能教育培训中心设立以来，新疆在将近3年的时间里未发生暴恐案（事）件，有效保障了新疆各族人民的各项基本人权。联合国人权理事会第四十一届会议期间，多国代表在人权理事会等场合发言积极肯定新疆人权成就和反恐、去极端化成果。喀麦隆、柬埔寨、朝鲜、缅甸等国代表表示，中国在新疆和其他地区成功探索出设立教培中心等预防性反恐举措，将保护人权同打击恐怖和暴力极端主义相结合，理应受到支持和赞赏。老挝、塞尔维亚、布隆迪、索马里、尼泊尔等国代表表示，西方将教培中心称为所谓“再教育营”完全是诬蔑，中国新疆的反恐和去极端化经验值得国际社会学习借鉴。

公道自在人心。中国新疆人权事业取得巨大成就，中国新疆反恐、去极端化成果成为中国新疆社会欣欣向荣、人民生活美满幸福的重要保障，这些都是不容抹杀的真相。日前，俄罗斯、巴基斯坦、沙特阿拉伯、埃及、古巴等37国常驻日内瓦大使联名致函联合国人权理事会主席和人权高专，积极评价中国新疆人权事业发展成就和反恐、去极端化成果，支持中国在涉疆问题上的立场。信中特别提到新疆各族人民的幸福感、获得感、安全感显著增强，明确指出“中国新疆采取一系列反恐和去极端化措施，包括设立职业技能教育培训中心，有效保障了新疆各族人民的基本人权”。这些大使们赞赏中国多次邀请各国使节、国际组织官员、媒体人士等赴新疆参观访问，并敦促有关国家在从未访问过新疆的情况下，停止借未经证实的信息对中国进行无端指责。这些正义的声音，美方为何听不进去？

中国愿意敞开胸怀，与一切心怀善意的国家和人士交流探讨宗教和人权问题。中国积极参加联合国人权理事会国别人权审议，在今年3月第三轮审议中接受了284条符合中国国情、有利于中国人权事业发展的建议，占全部建议的82%，数量和比例在主要大国中名列前茅。中国协同包括广大发展中国家在内的世界各国，以合作促发展，以发展促人权，更体现出中国非凡的大国担当与胸怀。反观美国，因害怕其他国家指控其侵犯人权，竟然就退出了联合国人权理事会，在人权问题上的表现已严重落后于世界。

尊重事实、摒弃偏见，才能立信于国际社会。中国守公道、行大义的客观事实，绝不是几个彭斯蓬佩奥们能够说没的。美方妄自发表背离事实的污蔑之词，其结果只不过是自毁形象。奉劝美方，还是要做一做有利于中美互信与合作的正事，容得世界享有一点和平与安宁。

《 人民日报 》（ 2019年07月20日 03 版）

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