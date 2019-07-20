“搭建一座坚固的友谊之桥”（一带一路·中国情缘）

在斯里兰卡科伦坡港口城项目上，有一对年轻的夫妇尹杜莎和奇塔卡，他们同在一家中国企业工作。得益于中企在当地的发展，他们的人生轨迹发生了戏剧性的改变，过上了之前想都不敢想的幸福生活。这对斯里兰卡夫妇常常这样感慨：“斯中之间的合作项目越来越多，这给我们的生活带来了千载难逢的机会，让许许多多斯里兰卡家庭富裕起来，更推动斯里兰卡社会民生不断向前进步。”

“我们在这里有了深深的归属感”

伴随着闹铃声，尹杜莎和奇塔卡早上5时准时起床。妻子尹杜莎准备早餐，丈夫奇塔卡收拾房间，两人配合默契。早餐后，他们要赶早班火车去科伦坡。66公里的路程，坐火车需要一个半小时，妻子常常依偎在丈夫肩头，迎着朝阳睡一个美美的回笼觉。8时30分，两人准时进入各自工作岗位，开始一天充实的工作。这就是夫妻两人上班的日常。

尹杜莎今年29岁，奇塔卡30岁，两人从高中开始相识并相恋。大学期间，奇塔卡去了英国留学，毕业后前往迪拜工作。尹杜莎从斯里兰卡当地一所大学毕业，来到了中国公司，先是在汉班托塔国际机场项目，之后又到了汉班托塔港项目工作。两人虽说聚少离多，但感情十分稳固。

2015年，两人在斯里兰卡完婚，决定结束天各一方的生活状态。奇塔卡本想劝说尹杜莎一起到中东工作，不成想却被尹杜莎说服，主动来到中国公司应聘。当时，中国公司正需本地人才。凭借着留学经历和海外工作经验，奇塔卡如愿应聘进入中企投资的科伦坡港口城项目。该项目位于科伦坡中央商务区核心地带，于2014年9月动工，是“一带一路”建设在斯里兰卡落地生根的标志性项目，由中国交通建设股份有限公司与斯里兰卡国家港务局共同开发。

尹杜莎说，“中国公司参与的这些项目涵盖了斯里兰卡最亟待发展的领域，备受当地人欢迎和瞩目。在这里，奇塔卡能够更好地实现自身价值”。奇塔卡对此深表认同，认为到中国公司工作是一个正确的决定，“这是斯里兰卡最重要的工程之一，将助力我们的国家发展得更快更好。我梦寐以求的工作就在这里”。

虽说两人都在中国公司上班，可是一个在汉班托塔，一个在科伦坡，不能相聚。2016年的一天，奇塔卡在项目工地办公室突然听到了妻子熟悉的声音，这让他喜出望外。原来，两人起初并没有在公司公开他们的夫妻关系，也没有向公司提出团聚的要求。但中方团队知道此事后，决定促成他们到一个项目上工作，把尹杜莎从汉班托塔港项目调到科伦坡港口城项目上。“当时我高兴得不知道说什么好！感谢中国公司这么细心周到！”奇塔卡难掩兴奋之情，“我们在这里有了深深的归属感”。

“通过辛勤工作换来了更好的生活”

“今天已经完成多少车石料？工程进度如何？风浪有多高？海风有多大？”上午处理完办公室事务后，奇塔卡来到科伦坡港口城临时码头，查看相关建设进度。看着石料从船上卸下，吊车将大型石块投放到防波堤上，防波堤一点点向前延伸，奇塔卡感到非常自豪。

尹杜莎和奇塔卡两人都从事测量工程师工作。奇塔卡在项目上担任高级测量工程师，负责测算港口防波堤、围海造地等工程具体的土方石料工程量，每天还要根据项目上的需求与各方进行联络。在现场，经常能够看到奇塔卡忙碌的身影。奇塔卡作为项目上一名重要的技术人员，他感到自己所学终于派上了大用场，而这一切都离不开他的妻子。尹杜莎作为一名初级测量工程师，在办公室里每天都需要处理大量的数据。夫妻二人配合起来，让工程进展得很顺利。

之前，在奇塔卡眼中，建设科伦坡港口城这样宏大的工程，好比天方夜谭，充满了困难和挑战。然而，随着工程的推进，他和中方人员密切合作，充分利用来自中国最先进的理念和技术设备，把一个个不可能变成了可能，也让自己在经验技术上有了更大收获和更多自信。“中国公司为我们搭建了宽广的平台，让我们学以致用，可以施展才华。”奇塔卡说。

“现在我们下班后，经常讨论工作以及和中国相关的事情。”尹杜莎说，在中国公司上班，他们有了更多的中国朋友，“合作项目能让我们的生活获得实实在在的提升，更能为我们与中国搭建一座坚固的友谊之桥”。

在科伦坡港口城项目工作一段时间后，两人开始筹划未来生活。2016年末，两人在尹杜莎的老家马塔拉市购买了一块土地，并盖起了新房，2017年他们又在科伦坡购买了一块土地，准备再建一座新房。同年，小两口还购买了一辆家庭小轿车。“我们之所以能购置房产和汽车，都是得益于在中国公司的这份工作。”尹杜莎凡是见到亲朋好友，都会对现有的工作大加赞扬。

位于马塔拉市的新房建好后，两人邀请中国同事去参观。“我依然清晰记得那天我们有多么开心！中国同事非常友好，他们教我们使用筷子，吃他们做的中国菜。”奇塔卡动情地说，像他们这样的当地员工有很多，“大家都通过辛勤工作换来了更好的生活，中国公司的投资给斯里兰卡带来了巨大改变”。

除了幸福，还有自豪。尹杜莎说：“科伦坡港口城是斯里兰卡国家发展战略中的关键项目，大部分施工和建设在斯里兰卡都属首次，中国企业带来了诸多新技术和新理念，让我们受益无穷。作为斯里兰卡人，一生中能参与这么一个大项目，是我人生的骄傲！”

尹杜莎和奇塔卡夫妻是中企投资科伦坡港口城项目改变当地人命运的一个缩影。截至目前，该项目为当地创造了4000多个直接就业岗位。中国交建科伦坡港口城项目工程建设总负责人王昊说，斯里兰卡科伦坡港口城项目不仅是中资企业在斯里兰卡最大投资项目，也是斯里兰卡单体最大的外商投资项目，一期投资约14亿美元，未来将带动投资超过130亿美元，为当地创造8.3万个稳定就业机会。

（本报科伦坡电）

《 人民日报 》（ 2019年07月20日 03 版）

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