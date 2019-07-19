“传承新生”湘西苗绣公益项目在沪启动

人民网讯 7月18日，中国宋庆龄基金会·优衣库专项基金“传承新生”湘西苗绣公益项目发布活动在上海举行。来自湘西苗寨的4万余枚苗绣绣片，肩负传递美好、集结爱心力量的使命来到城市，将通过衣物捐赠公益活动传递至爱心人士手中，建立苗寨与城市对美好生活共同追求的链接。

中国宋庆龄基金会副秘书长唐九红表示，“传承新生”湘西苗绣项目是基金会与优衣库在文化扶贫方向的创新尝试，将满足人民日益增长的美好生活需要作为我们的共同奋斗目标，项目面向湘西苗寨绣娘开展技艺培训和刺绣实操，不仅将少数民族繁衍生息沉淀出的美好带给更多的人，也通过刺绣劳动支持了湘西苗绣技艺提升和队伍建设，为苗寨妇女增加劳动收入来源的同时还能兼顾家庭子女，体现女性自立自强的态度和自身的尊严与价值，唤起当地人用勤劳创造美好生活的信心。

优衣库大中华区首席执行官潘宁在发布活动上表示，秉承着“服适人生”的理念，优衣库通过服装的力量，让世界朝更好的方向发展。此次苗绣项目将传统文化的精髓带入当代人生活，让广大消费者，尤其是年轻一代，更切身感受服装背后蕴含的美学价值和内涵，为大众的美好生活创造更多可能。

湘西是土家族苗族等少数民族繁衍生息的地方，蕴藏活力与希望。基金会携手优衣库以湘西苗绣为起点，发掘帮扶的需求、锚准帮扶的目的、搭起帮扶的路子——优衣库向基金会捐资130万元，共同发起“传承新生”湘西苗绣公益项目。

精准帮扶让绣娘回家

项目与当地妇联、苗绣行业专家联动，在凤凰县、花垣县、吉首市、古丈县选取了6个苗寨试点，招募家庭经济困难的、掌握稀缺针法的、对苗绣有热情的绣娘700余名，开展苗绣技术培训和刺绣练习。两个月下来，试点的绣娘队伍稳定，技术熟练程度有所提升，项目回收了绣娘练习中的4万余枚绣片，令绣娘有了人均1300元的收入，足以分担老人买药、孩子上学的支出。

“参加苗绣项目，让我们所有农村妇女聚集在一起，照顾家里的同时，做些手工活，绣点绣片，在家门口就能挣到钱，实现就业，是非常安心的一件事情，挺好的。”今年29岁的绣娘施洪珍，坪朗人，2014年因父亲患病，她家被纳入建档立卡户。为减轻家中经济负担，她曾外出务工，由于学历、技术、资金等条件限制，收入一直不高。随着苗绣项目的启动，外出务工的“绣娘”也陆续返乡就业。

传统技艺之美焕发新生

苗绣见山绣山，见水绣水，在一针一线中，记录着古朴的生活智慧和哲学。苗族女性独立、自强、热情的个性也融入到了苗绣的针脚中。绣娘易华说，“苗绣不同于苏绣、蜀绣那样精美，苗寨人是要把自己的故事、自己的心情绣出来，绣在我们的衣襟上、帽子上、孩子的围兜上，伴随我们生活，图样历久弥新。”

“传承新生”湘西苗绣公益项目通过发掘蝴蝶、牛、鱼等5种苗绣常见图案，创新诠释了“奋进”“凝聚”“融合”“新生”“母爱”这五种传统的美好力量，结合现代审美的元素将绣片加工制成徽章、帆布包等生活常见的配饰，让传统技艺与现代生活接驳，连通苗寨与城市的脉动。不仅将传统苗绣技艺之美与当代人共享共勉，令彼此焕发新的生机活力；也借助传统文化中沉淀的人文精神，激励当代年轻人用创新和创意，创造美好生活的更多可能。

(责编：马靓辉(实习生)、常红)