京都动画纵火案再添1死 累积遇难人数达34人

火灾现场（图源：NHK）

海外网7月19日电日本京都市动画制作公司“京都动画（京阿尼）”工作室18日上午发生火灾。据日本放送协会（NHK）报道，京都警方19日晚宣布，一名在医院接受治疗的男子死亡，至此，共有34人因火灾丧生。

这起火灾发生在18日上午10点半左右。当时，有许多附近居民听到了很大的爆炸声，随后发现“京都动画”工作室的楼两侧冒出滚滚黑烟。

41岁的男性纵火嫌疑人被警方当场逮捕。该男子在建筑物一层泼洒汽油，之后使用点火器放火并大喊“去死”，警方随后将其控制。京都警方19日下午召开新闻发布会，称已确定嫌疑人是青叶真司，他因为严重烧伤目前仍在昏迷中，目前作案动机不明。

青叶真司住在日本琦玉市的一所公寓，邻居谈及此人时称他“从不跟人交往，不知底细”。7年前（2012年），他曾经在茨城县坂东市的便利店因抢劫被捕，被判刑3年6个月。出狱后，他在专门接收服过刑人员的机构住过一段时间，之后搬到了现在这所公寓。

住在纵火犯对面房间的另一名男性表示：“几天前，总是听到他敲墙。我去提醒他注意，他揪住我胸口说‘与你无关，我快没时间了’。这是我第一次和他说话。以前经常听到他放出很大的动漫游戏声音，特别吵，我报过好几次警了。”纵火犯揪住邻居胸口有10分多钟，嘴里重复着“我杀了你”、“我都没时间了”、“吵死了”一类的恶语。

“京都动画”工作室建筑（图源：NHK）

NHK称，相关人士透露，这名纵火犯患有精神方面的疾病，有人定期上门进行访问看护。去年和今年，他因噪音问题数次和邻居起冲突，曾惊动警方。

火灾发生后，日本首相安倍晋三事发后在推特上发文称：“今日（18日）京都发生了杀人放火事件，造成多人死伤，过于沉痛，几乎难以言喻。为牺牲者祈祷，并祝福伤者早日康复。”

“京都动画”社长八田英明19日谈及损失时表示“这是断肠之痛，难以忍受”。八田说，公司过去的所有画作和资料等“全部被烧毁了”。

“京都动画”工作室建筑共3层，面积约700平方米，从1层到3层均被完全烧毁。日媒称，出事的动画制作公司“京都动画”1981年成立，有近160名员工，曾制作《凉宫春日的忧郁》《轻音少女》等多部知名动画。（海外网 姚凯红）

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