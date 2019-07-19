默克尔：伊核协议遭破坏不是伊朗单方面的责任

新华社柏林7月19日电（记者任珂 张远）德国总理默克尔19日说，伊朗核问题全面协议遭破坏，不是伊朗单方面的责任。她呼吁尝试所有外交接触，以避免当前海湾紧张局势继续升级。

在当天举行的每年一度的夏季记者会上，默克尔在回答记者提问时说，是美国首先宣布退出伊核协议的。在有缔约方退出的情况下，伊核协议遇到了当前的情况。但默克尔认为，伊朗现在遵守对伊核协议的承诺也是有意义的，可向国际社会展示一个友好的姿态，能够也应该符合伊朗的利益。

默克尔表示，她对当前该地区局势感到担忧，呼吁利用所有可能的外交接触，寻求避免海湾地区局势继续升级。她说，已与美国总统特朗普就此进行了对话。

默克尔在回应自己身体健康提问时表示，她的身体足够健康，可以让她履行总理的职责。2021年她将结束政治生涯，这一决定没有改变。“我对自己的健康十分关心，2021年我的政治工作将结束。我希望之后能健康地过上另一种生活。”

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