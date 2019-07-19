外交部斥欧洲议会涉港决议：搬起石头砸自己的脚

新华社北京7月19日电（记者侯晓晨）外交部发言人耿爽19日表示，欧洲议会有关涉港决议罔顾事实，混淆是非，对香港特区政府依法施政和中央政府对港政策指手画脚、发号施令。中方对此表示强烈不满和坚决反对，已向欧方提出严正交涉。

欧洲议会18日通过关于香港形势的决议，要求特区政府撤回对《逃犯条例》的修订，放弃起诉并释放被拘捕的示威者。

耿爽在例行记者会上就此回答提问时指出，香港事务纯属中国内政，任何外国政府、组织、个人无权干预。

“欧方应当切实尊重中国的主权，尊重基本事实，不得以任何形式干预香港事务，更不得为一些扰乱香港秩序的暴力违法分子壮胆撑腰，否则只会搬起石头砸自己的脚。”他说。

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