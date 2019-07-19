外交部谈章莹颖案：再次对凶犯残忍行径表示强烈愤慨和严厉谴责

新华社北京7月19日电（记者侯晓晨）外交部发言人耿爽19日就章莹颖案最新进展回答提问时表示，我们再次对凶犯的残忍行径表示强烈愤慨和严厉谴责。外交部和驻美使领馆将继续为章莹颖家人在美处理相关事务提供必要协助。

当日例行记者会上，有记者问：我们了解到，国内外关注的中国访问学者章莹颖在美遇害一案有了结果，犯罪嫌疑人克里斯滕森被判处终身监禁且不得假释。中方对此有何评论？

“我们一直密切关注章莹颖案审理进程，也注意到章莹颖的家人已经就此发表声明。”耿爽说，“我们再次对凶犯的残忍行径表示强烈愤慨和严厉谴责。”

耿爽说，故意非法剥夺他人生命的行为是最严重的犯罪。我们始终主张通过法律方式让正义得到伸张，让罪犯得到惩罚，让悲剧不再重演。

耿爽表示，中国政府高度重视维护海外中国公民的安全与合法权益。中国外交部和驻美使领馆将继续跟进事件进展，继续为章莹颖的家人在美处理相关事务提供必要协助。

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