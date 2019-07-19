外交部谈章莹颖案：再次对凶犯残忍行径表示强烈愤慨和严厉谴责

新华社北京7月19日电（记者侯晓晨）外交部发言人耿爽19日就章莹颖案最新进展回答提问时表示，我们再次对凶犯的残忍行径表示强烈愤慨和严厉谴责。外交部和驻美使领馆将继续为章莹颖家人在美处理相关事务提供必要协助。
当日例行记者会上，有记者问：我们了解到，国内外关注的中国访问学者章莹颖在美遇害一案有了结果，犯罪嫌疑人克里斯滕森被判处终身监禁且不得假释。中方对此有何评论？
“我们一直密切关注章莹颖案审理进程，也注意到章莹颖的家人已经就此发表声明。”耿爽说，“我们再次对凶犯的残忍行径表示强烈愤慨和严厉谴责。”
耿爽说，故意非法剥夺他人生命的行为是最严重的犯罪。我们始终主张通过法律方式让正义得到伸张，让罪犯得到惩罚，让悲剧不再重演。
耿爽表示，中国政府高度重视维护海外中国公民的安全与合法权益。中国外交部和驻美使领馆将继续跟进事件进展，继续为章莹颖的家人在美处理相关事务提供必要协助。
朱应鹿: 过尽千帆终不悔 归来盛世初心偿 朱应鹿曾出任中国驻突尼斯、巴勒斯坦、埃及以及挪威大使。近日，他向人民网讲述了他44年外交生涯中，与新中国一起成长的“酸甜苦辣”。【详细】
外交部发言人一周观点撷英：我不是你的朗读者 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，伊核问题、中美同意重启经贸磋商、非洲大陆自贸区建设正式启动受到国际社会和媒体广泛关注。同时，针对美国批准对台22亿元军售、美方一再干预香港事务，22国批评中国新疆政策等问题，我外交部发言人也进行了严词回应。下面让我们一起回顾本周外交部记者会上的精彩瞬间。 【详细】