韩国呼吁日本通过外交途径解决两国矛盾

新华社首尔7月19日电（记者耿学鹏 田明）韩国总统府青瓦台19日就日本外务大臣当天召见韩国驻日大使一事表示，有违反国际法行为的是日本一方，韩日应通过外交途径解决双方矛盾。

青瓦台国家安保室次长金铉宗表示，日方当初强征劳工的行为违反国际法且侵犯人权。他强调，韩国最高法院已经裁定《韩日请求权协定》不涉及日本对强征劳工的非人道罪行以及侵犯人权行为，韩国政府不能干预司法裁决。

金铉宗说，韩方愿意通过外交途径解决强征劳工索赔案相关问题，韩方对所有建设性提议持开放态度。他呼吁日本撤销对韩出口管制措施，并就可能进一步恶化局势的言论和举措保持克制。

金铉宗表示，日方一直主张成立包含第三国成员的仲裁委员会以仲裁涉及《日韩请求权协定》的争议，对日方单方面为此规定“时限”的做法，韩方始终没有同意。同时，韩方认为诉诸仲裁很难从根本上解决问题，在履行仲裁程序的过程中，两国民众间的“敌视”情绪会越发高涨，这也将对两国发展面向未来的双边关系产生负面影响。

日本外务大臣河野太郎19日召见韩国驻日大使南官杓，抗议韩方对日方所提成立包含第三国成员的仲裁委员会以解决“强征劳工索赔案”不予回应的做法。

韩国最高法院去年两度判决日本企业赔偿殖民朝鲜半岛期间强征的韩国劳工，招致日方不满。日方坚称，依据两国1965年签署的《日韩请求权协定》，韩国民众不能再向日方索赔，但这一观点没有得到韩方认同。

日本政府本月初宣布对出口韩国的三种半导体产业原材料加强管制，引发韩日贸易摩擦并不断发酵。日方称采取管制措施的原因是韩国在出口管理方面存在问题，而韩方指责日本此举是对韩国最高法院判处日企赔偿强征劳工案的“经济报复”。

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