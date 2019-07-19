中阿共建电子图书馆打造文明交流互鉴的数字化平台

新华社北京7月19日电（记者周玮）“中阿电子图书馆项目的顺利实施是中阿文明交融互鉴的一个真实写照。”阿盟驻华代表处主任马哈穆德·艾勒艾敏19日表示，通过项目网站的资源服务，让中国和阿盟各国民众及专家学者可以通过网站资源了解彼此特色文化，为相关领域的学术研究提供参考和素材。

中阿电子图书馆项目2018年7月正式上线发布，这是中阿图书馆界集体合作的成果，也是中阿在图书馆及信息领域合作史上的里程碑。

19日在中国国家图书馆举办的中阿电子图书馆项目发布一周年专题座谈会上，中国国家图书馆馆长饶权介绍，截至目前，在由中国国家图书馆承建的中方网站上，上传了共100册来自国家数字图书馆的“中国古代经典文献”电子书，还有音视频、图片和线上展览等资源，内容涵盖国家图书馆公开课、非物质文化遗产、地方戏曲、传统年画和典籍文化等，力图打造一个多方位展示中华文化之美的国际传播平台。在由沙特阿卜杜勒·阿齐兹国王公共图书馆承建的阿方网站上，目前上传了108册电子书资源，其中不少内容主题与中国相关，包括中国历史文化、中阿外交和经贸关系、中国见闻等，涵盖图书馆与信息技术、阿拉伯经典文学著作、电视媒体、时尚艺术和历史图册等主题内容。

文化和旅游部国际交流与合作局副局长朱琦说，下一阶段，希望中阿双方重点做好网站运营机制建设、资源更新、服务改进和推动业界联动等方面的工作，将中阿电子图书馆门户网站建设成为数字时代中阿文明沟通与发展的桥梁，为深化中阿文明交融互鉴做出实实在在的贡献。

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