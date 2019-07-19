默克尔：碳定价是德国实现气候目标的最有效途径

新华社柏林7月19日电（记者张毅荣）德国总理默克尔19日表示，碳定价是德国实现2030年气候目标的最有效途径，相关政策同时还需要考虑社会平衡。

默克尔是当天在柏林举行的年度夏季记者会上作出上述表态的。由默克尔领导、多个相关部长组成的“气候内阁”18日晚举行了会议，主要讨论碳定价的不同方案，涉及内容包括提高对燃油、天然气的征税额，开展碳排放权交易等。

默克尔强调，碳定价事关德国在应对气候变化行动方面“非常广泛的改变”，对碳排放进行定价能够促进创新，而不是相反。她表示，鉴于德国可能无法实现2020年气候目标，如何实现2030年气候目标更加重要。

默克尔表示，“气候内阁”将在今年9月举行的会议上推出相关政策，内容将包括如何将气候目标与经济发展和社会参与有效结合等。

德国长期的气候目标是实现温室气体净零排放。按照目前计划，德国打算到2020年和2030年时，温室气体排放总量较1990年分别减少40%和55%。德国政府今年3月成立“气候内阁”，旨在推动相关立法，实现气候目标。

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