老挝已有2500头猪死于非洲猪瘟

新华社万象7月19日电 据老挝《万象时报》19日援引老挝农林部的消息报道，老挝正在暴发的非洲猪瘟疫情已导致该国约2500头猪死亡。

报道说，在老挝首都万象的纳塞通县，非洲猪瘟疫情已导致约100头猪死亡。老挝农林部和卫生部正联合工商部门开展猪制品检查工作，以保障消费者安全、保证猪肉供应。

另外，在老挝北部华潘省松县的17个村庄，有近600头猪死亡。该县农林办主任索帕蓬18日表示，这些猪集中死亡于7月6日至15日，“我们尚不能确认非洲猪瘟是这些病死猪的死因，因为我们还在等待农林部对呈送的组织样品作出检测结论”。当地农林部门已禁止当地猪只和猪肉贩运，建议当地居民不要食用病死猪。

非洲猪瘟是一种由病毒引起的疾病，在猪之间具有很高的传播率和致死率，但非洲猪瘟病毒对人类并没有直接危害。1921年，非洲猪瘟在非洲肯尼亚首次被报告。

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