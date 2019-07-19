民调显示乌克兰总统所在政党领跑议会选举

新华社基辅7月19日电（记者陈俊锋）乌克兰多个民调显示，在定于本月21日举行的乌最高拉达（议会）选举中，总统泽连斯基所在政党人民公仆党所获支持率领先其他政党，支持率有望达到50%。

这是一场提前举行的议会选举。泽连斯基今年5月就任总统后随即签署法令解散议会，把原定于今年10月举行的议会选举提前了3个多月。分析人士指出，人民公仆党在解散前的议会中没有议席，泽连斯基此举可以帮助该党尽快进入议会，从而为自己执政提供更多支持。

乌克兰多个民调机构最新调查结果显示，人民公仆党有望在本次选举中获得40%-50%的选票，大大领先其他参选政党。

据乌克兰中央选举委员会公布的数据，本次议会选举中，22个党派以及3000多名候选人获得参选资格，合法选民大约3000万，全国共设近3万个投票站，1700多名国际观察员将全程监督选举过程。选举最终结果将在8月5日前公布。

乌克兰议会选举每五年举行一次，采取混合选举制。新一届议会424个议席中，225席由政党依据得票率分配，199席由选区直接选出。

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