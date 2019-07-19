日本京都纵火者被曝患精神病，曾因抢劫坐过牢

【环球网报道 记者 崔天也】日本著名动漫公司“京都动画”(京阿尼)位于京都的第一工作室18日遭一男子纵火，导致33人死亡、35人受伤。19日，日媒陆续曝光了这名纵火者的一些细节：居住在东京东北部的埼玉市，18日乘电车来到京都；曾患有精神病，还因抢劫便利店坐过牢；经常很大声播放动漫、游戏类的音乐，还因此和邻居大吵大闹。

日本广播公司(NHK)19日报道称，在京都纵火的这名男子目前居住在埼玉市的一栋公寓里。NHK对该男子的邻居进行采访时，一位40多岁的邻居表示“这个男的大概两三年前搬到这里的。去年夏天，有天一大早就从他屋里传来很大声的动漫、游戏一类的音乐，一直不停地在那放，很吵。后来我还叫了警察，但警察敲他窗户叫他，也没看到他从屋里出来。在那之后他倒是没再惹什么麻烦，但是从来不跟附近的人有交往，不知道这到底是个什么样的人。”

报道称，居住在该男子对门房间的另一名20多岁男子则表示，“前几天我听到他在那敲墙，过去提醒他注意点的时候，他却抓着我的胸口，跟我说‘跟你xx的没关系。我要没时间了’之类的话。这是我第一次跟他说话，不过之前老从他房间里传来很大声的游戏音乐，特别吵，我报过好多次警了。”

据报道，相关人士表示，纵火男子以前居住在茨城县。7年前(2012年)，该男子曾在茨城县坂东市的便利店抢劫现金被捕，被判了3年6个月。出狱后，他曾在接受服刑人员的机构住过一段时间，然后搬到了现在的公寓。另据共同社报道，该男子在被警方逮捕时，曾表示自己是“乘电车来到京都的”。

NHK援引关系人士的话说，该男子患有精神方面的疾病，过去曾有人上门对他进行访问看护等。去年和今年，他因噪音问题数次和邻居起冲突，曾惊动警方。

18日，这名41岁的男性在“京都动画”工作室一层泼洒汽油，之后使用点火器放火。警方将其逮捕时，他身上有多处烧伤。这名男性承认“使用了点火器”，还表示“(京阿尼)搞抄袭”。日媒称，纵火犯似乎对“京都动画”抱有恨意。目前，他因严重烧伤在医院接受治疗。

据NHK最新消息，当地时间19日下午5时，日本京都府警搜查本部举行记者招待会，公布18日“火烧”日本知名动画制作公司“京都动画”犯罪嫌疑人为41岁男子，名为青叶真司，职业、住所不详。

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