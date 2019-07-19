在英中国科学家发现逆转癌细胞耐药性方法

人民网伦敦7月19日电（记者 强薇）近期，由英国癌症研究院与伦敦大学学院共同开展的一项研究表明，在肿瘤治疗过程中联合使用乳腺癌药物帕博西尼以及肺癌药物克唑替尼，取得的协同效应能使治疗效果显著大于单一药物。

在这项由中国科学家主持的研究中，研究者使用了新近开发的针对晚期乳癌的靶向药物帕博西尼。这一最新发现预示了联合用药不仅能扩大帕博西尼在临床上的疗效，也可能扩大帕博西尼在多种不同肿瘤类型中的使用，而不单一用于乳腺癌。这项成果被发表于最新一期的肿瘤学权威刊物《原癌基因》中。

主导这项工作的英国癌症研究院研究员张弛博士介绍说，这项研究成果来源于对帕博西尼的临床耐药性研究。科学家利用自动化的机器人设备对基因组进行筛选和甄别，发现了帕博西尼的耐药性原理。科学家同时发现，使用肺癌药物克唑替尼可以控制住癌细胞对帕博西尼的耐药性。“有意思的是，这两种药物的联用能诱导肿瘤细胞衰老，而衰老的肿瘤细胞是无法继续增殖的。”

张弛还表示，这一研究成果在不同组织的肿瘤细胞中都证明有效，说明这种方法对治疗多种癌症具有潜力。接下来，研究者将开始进行临床试验，一旦证明疗法有效，未来有望帮助到诸多癌症患者。

英国癌症研究院院长保罗·沃克曼院士表示：“在治疗癌症过程中，肿瘤细胞对靶向药物产生耐药性一直是我们开发有效疗法的最大难题。在这项研究中，我们发现了乳腺癌细胞耐药性的形成机制，就可以先人一步采取应对措施。虽然目前仍需更多的临床工作来证明此种疗法的效果，但是我们十分看好它的前景。”

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