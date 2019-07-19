外交部：中美通过对话协商解决经贸摩擦 这是一个正确方向

人民网北京7月19日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

应巴西外长阿劳若邀请，国务委员兼外交部部长王毅将于7月24日至26日出席金砖国家外长正式会晤并对巴西进行正式访问。访问期间，国务委员兼外交部长王毅还将同巴西外长阿劳若举行第三次中巴外长级全面战略对话。

应智利外长里韦拉邀请，国务委员兼外交部长王毅将于7月26日至28日对智利进行正式访问。

问：据报道，伊朗外长扎里夫此前在接受媒体采访时表示，如果美国需要，伊朗将批准同国际原子能机构签署的保障监督协定附加议定书，但美方必须解除对伊朗的制裁。中方对此有何评论？

答：中方始终认为，遵照联合国安理会决议的要求，完整有效执行全面协议，是解决伊核问题、缓解当前紧张局势的唯一现实有效途径。当前形势下，各方尤其应保持冷静、克制，坚持在全面协议框架下对话解决问题，同时承担起自身责任，确保协议权利和义务的平衡，特别是保障伊方经济红利，维护协议的有效性。

我们注意到扎里夫外长的有关表态，认为其中释放出愿意寻求折中解决方案的积极信号。希望美方能够积极回应，放弃对伊制裁等极限施压的错误做法，避免阻挠全面协议执行，尊重各方合法权益，为在相互尊重、平等对话的基础上解决彼此关切创造条件。

问：据报道，美国将组成军事联盟以确保霍尔木兹海峡及曼德海峡的航行自由。中方对此有何评论？

答：我们看到了有关报道，但目前还不了解具体情况。

我能告诉你的是，海湾地区对国际能源供应和全球安全稳定具有重要影响。希望有关各方共同维护相关海峡的通行安全以及地区的和平稳定。当然，中方船只在海峡通行的安全也应该得到保障。

问：据报道，美国财政部18日宣布针对伊朗铀浓缩活动实施单边制裁，其中涉及4家中国公司。中方对此有何评论？

答：中方一贯坚决反对美方援引其国内法，对包括中国在内的其他国家实施单边制裁和所谓的“长臂管辖”。我们敦促美方立即纠正这种错误做法，切实尊重各方合法权益。中方已就上述问题向美方提出了交涉。

美方通过单边制裁和“长臂管辖”对伊方实施极限施压，是当前伊核问题紧张态势的根源。我们敦促美方切实回应国际社会关切，回到维护伊核问题全面协议的正确轨道上来。

我还要说一句，关于防扩散问题，中方的立场非常明确。我们坚决反对任何形式的扩散活动，始终严格履行相关国际义务，并本着相互尊重、平等互利的原则，致力于开展防扩散领域国际合作。

问：第一个问题，据报道，18日，欧洲议会举行紧急会议通过决议，要求香港特区政府撤回修例并释放被捕的示威者。中方对此有何评论？第二个问题，有报道称香港反修例示威者希望赴台湾和美国寻求“庇护”，台湾地区“领导人”蔡英文对此表示，将基于人道立场处理这些来自香港的朋友。中方对此有何评论？

耿爽：关于第一个问题，昨天你已经问过类似问题了吧？

记者：当时还没有通过决议。

答：这里我愿再次强调，香港事务纯属中国内政，任何外国政府、组织、个人无权干预。欧洲议会有关决议罔顾事实，混淆是非，对香港特区政府依法施政和中央政府对港政策指手画脚、发号施令。中方对此表示强烈不满和坚决反对，我们已向欧方提出严正交涉。

欧方应当切实尊重中国的主权，尊重基本事实，不得以任何形式干预香港事务，更不得为一些扰乱香港秩序的暴力违法分子壮胆撑腰，否则只会搬起石头砸自己的脚。

关于第二个问题，我已经不是第一次跟你说了，你的问题不是外交问题，我建议你向有关部门询问。

记者：我有提到美国啊。

答：我可以告诉你，我们坚决反对任何外国政府、组织和个人干预香港事务、干涉中国内政，这一立场是非常明确的。

至于台湾岛内某些人的言论，建议你向有关部门询问。不过，既然你这么关心，我忍不住说一句，我奉劝岛内某些人不要在这个时候跳出来假扮慈悲，他们自己不过是个泥菩萨。

问：据报道，太平洋渔业委员会已经就秋刀鱼捕捞的相关问题达成一致。中方对此有何评论？

答：我刚从你这儿听到这个消息，需要去了解一下情况。

问：第一个问题，美国贸易代表办公室今天早上发布声明称，美国贸易代表莱特希泽和财长姆努钦已经与中方经贸谈判团队举行了通话。我们已向主管部门问询，但目前还没得到回复。你能否提供相关信息？第二个问题，日前在美国举行的宗教自由会议上，彭斯副总统和蓬佩奥国务卿严厉“批评”了中国的宗教自由状况。你对此有何评论？

答：关于第一个问题，据我了解，中美双方牵头人再次举行了通话，讨论了落实两国元首大阪会晤共识的问题。

关于第二个问题，美方近日召开的所谓“促进宗教自由”部长级会议诬蔑抹黑中国宗教政策和中国宗教信仰自由状况，干涉中国内政，中方对此强烈不满和坚决反对，我们已经就此向美方提出了严正交涉。

彭斯和蓬佩奥先生在会议期间的有关涉华讲话完全是混淆视听、颠倒黑白。他们居然与邪教分子同流合污，沆瀣一气。对于这些人，宗教自由不过是造谣中伤他国、破坏他国民族和睦、干涉他国内政的借口和工具。

我在这里必须指出，中国各族人民依法享有充分的宗教信仰自由。中国政府依法保护公民的宗教信仰自由和相关权利，同时也绝不允许任何人假借宗教名义从事违法犯罪活动，我们坚决反对任何国家、任何势力以宗教自由为名干涉中国内政。

新疆依法设立职业技能教育培训中心，是中方为最大限度保障新疆各族民众的生存权、发展权等基本权利采取的有效措施。我们希望美方不要再妄自发表毫无根据、悖离事实、有违常理的错误言论。

我们要求美方尊重事实、摒弃偏见、正确看待中国的宗教政策和宗教信仰自由状况，停止利用宗教问题干涉他国内政。

问：还是关于中美经贸磋商团队通话的问题。请问中方牵头人是刘鹤副总理和钟山部长吗？

答：我刚才说了，双方牵头人再次举行了通话。中方牵头人当然是刘鹤副总理了。

问：第一个问题，中美双方这次通话是否商定下次要在北京见面？第二个问题，据报道，美国财长姆努钦称目前中美两国还有很多复杂的问题需要处理，距离达成协议还有很长的距离，美方对个别议题出现倒退感到失望。中方对此有何评论？

答：关于第一个问题，中美双方的经贸磋商团队一直保持着沟通。刚才我也确认了，双方牵头人再次举行了通话。

至于经贸磋商的具体安排，建议你向主管部门询问。

关于第二个问题，我还没有关注到你说的情况。但我前天回应过特朗普总统的表态，他说中美之间要达成协议，还有很长的路要走。我当时说了，中国有句话：千里之行，始于足下。我想这对姆努钦财长的表态同样适用。

中美之间通过对话协商解决经贸摩擦，这是一个正确方向，双方要坚持。但这肯定不是一个简单的过程。如果简单的话，双方也不会谈了11轮。还是那句话，双方一定要有决心、有信心，同时也要有毅力，坚持不懈地在相互尊重、平等相待的基础上共同努力，争取早日达成一个互利共赢的协议。

问：昨天，外交部发言人发布了阿联酋王储穆罕默德将访华的消息。你能否提供更多信息？

答：昨天，我的同事已经发布了消息。应国家主席习近平邀请，阿拉伯联合酋长国阿布扎比王储穆罕默德将于7月21日至23日对中国进行国事访问。

访问期间，习近平主席将同穆罕默德王储举行会谈。李克强总理、栗战书委员长将分别会见穆罕默德王储。两国领导人将就双边关系和共同关心的问题交换意见。

阿联酋是中国在中东海湾地区的重要战略合作伙伴。近年来，中阿关系保持全面、快速、深入发展势头，两国坚持平等相待、相互尊重，建立了全面战略伙伴关系，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解支持，在能源、基础设施建设、投资、金融、产能、高新技术等领域合作成果丰富，人文交流密切。

穆罕默德王储即将对中国进行的国事访问，是他时隔近4年再次访华。中方期待通过此次重要访问，进一步巩固中阿传统友谊，增进两国政治互信，深化双方在共建“一带一路”框架内各领域合作，推动中阿全面战略伙伴关系在新时期取得更大发展。

问：据报道，澳大利亚政府今天发表声明称，对中方对杨军进行刑事拘捕感到失望。你能否说明他究竟因何被捕？中方对澳方声明有何回应？

答：我的同事昨天回答了类似问题，我可以再阐述一下我们的立场。

澳大利亚籍人员杨军涉嫌从事危害中华人民共和国国家安全的犯罪活动。目前北京市国家安全局仍在依法采取强制措施，对杨军进行审查。中国国家安全机关将严格按照法律规定和法定程序办理此案，充分保障杨军的各项权利。

中方对澳大利亚外长发表声明表示强烈不满，敦促澳方不得以任何方式干预中方依法办案，停止发表不负责任的言论。

问：昨天，陆慷在这里提到了他的职务出现了变动。那请问会由谁来接替他？

答：如果你熟悉中国外交，就应该知道中国外交部官方网站上有各个司局主要官员的姓名。你如果感兴趣，可以对网站保持关注，及时刷新，你会找到答案的。

问：你刚才宣布了王毅国务委员兼外长将赴巴西出席金砖国家外长会的消息。你能否介绍更多情况？他是否会与俄罗斯外长会面？将讨论哪些议题？

答：金砖国家外长会晤是今年金砖合作的重要活动，五国外长届时将就当前国际形势、重大国际和地区热点问题、金砖国家务实合作等问题深入交换看法。在当前复杂多变的国际形势下，我们希望并相信此次外长会晤能取得积极成果，对外发出维护多边主义、维护国际关系基本准则、维护金砖团结合作的有力声音，为金砖国家领导人巴西利亚会晤做好充分的政治准备。

中俄都是金砖合作的重要成员，两国在金砖合作以及其他多边框架下保持着紧密、有效的协调与合作。

关于王毅国务委员兼外长是否会与拉夫罗夫外长会面，我目前还无法确认，但我想两国外长在这种场合及时、充分地交换意见是很常见的事。

问：马来西亚政府称马方已在南海争议水域进行了实弹演习。中方对此有何评论？

答：据报道，马来西亚在南海举行了军事演习，中方正在了解相关的具体情况。

问：我们了解到，国内外关注的中国访问学者章莹颖在美遇害一案有了结果。犯罪嫌疑人克里斯滕森被判处终身监禁，不予保释。中方对此有何评论？

答：我们一直密切关注章莹颖案审理进程，也注意到章莹颖的家人已经就此发表声明。

我们再次对凶犯的残忍行径表示强烈愤慨和严厉谴责。故意非法剥夺他人生命的行为是最严重的犯罪，我们始终主张通过法律方式让正义得到伸张，让罪犯得到惩罚，让悲剧不再重演。

中国政府高度重视维护海外中国公民的安全与合法权益。中国外交部和驻美使领馆将继续跟进事件进展，将继续为章莹颖的家人在美处理相关事务提供必要的协助。

会后有记者问及：据报道，日本京都动漫制作中心18日遭纵火导致多人伤亡。中方对此有何评论？

耿爽：我们注意到有关报道，对这一事件造成重大人员伤亡感到痛心，向日方表示慰问，向遇难者表示哀悼，祝愿伤者早日康复。

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