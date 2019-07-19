伊朗否认有无人机遭美军击落

新华社德黑兰7月19日电（记者马骁 穆东）伊朗外交部副部长阿巴斯·阿拉格希19日在社交媒体推特上发文，否认有伊朗无人机被美军击落。

阿拉格希说：“我们在霍尔木兹海峡或其他任何地方，都没有损失任何无人机，我个人比较担心是美军两栖攻击舰‘拳师’号搞错了，打下来一架美国自己的无人机。”

美国总统特朗普18日称，“拳师”号在霍尔木兹海峡“摧毁”一架伊朗无人机，当时这架无人机靠近“拳师”号，威胁舰只和船员的安全。

过去几个月里，美伊关系进一步趋紧，美国两次向中东地区增兵。伊朗6月20日宣布在霍尔木兹海峡附近击落一架美制“全球鹰”无人机，特朗普随后一度下令美军准备对伊朗目标实施报复性打击，但在最后一刻取消命令。

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