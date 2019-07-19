新华社新加坡7月19日电 综述：新加坡不断完善移动支付监管体系

新华社记者蔡蜀亚

不带钱包出门曾经寸步难行，如今一部智能手机走到哪里都不怕。不过，移动支付技术在带来便利的同时，也带来了隐私泄露、账户盗用、欺诈、洗钱等新风险。为降低风险、促进新兴支付手段发展，新加坡监管部门不断完善监管体系。

新加坡支付监管机构包括新加坡金融管理局和其他公共和私营机构。其中，金管局是支付体系的监管主体，负责制定和实施与支付相关的监管政策。其他公共和私营机构包括新加坡清算所协会和新加坡银行协会。新加坡随处可见的移动支付PayNow就是由新加坡银行协会主导推动的。

随着新支付方式的快速发展，传统的监管框架已显得力不从心。金管局从2016年开始着手对现有监管框架进行调整：在法规制度方面，金管局提出建立适用于所有支付市场参与者的新法规；在治理机制方面，通过设立支付委员会促进新加坡支付行业的创新、竞争及合作。

今年初，新加坡国会通过《支付服务法案》。在个人业务方面，法案规定个人支付账户中的余额（类似支付宝余额）不得超过5000新元（1新元约合5元人民币）；从个人支付账户每年流出的最大累计金额不得超过3万新元。

在移动支付服务商监管方面，法案要求主要支付机构必须采取措施保护客户资金免受损失。针对洗钱、恐怖主义融资风险，金管局将按照法案授权对非法跨境转移、匿名支付等行为进行监管。

《支付服务法案》的出台让新加坡成为少数几个对新移动支付体系有明确监管的国家之一。金管局副局长杰奎琳·洛表示，金管局的作用是保护金融体系的稳定和诚信，在解决关键风险的同时，也不阻碍行业发展。

为支持移动支付的发展，金管局还正着力推动标准的统一，包括在单一终端上接受所有支付方式、创建统一付款码，并要求所有市场参与者使用共同平台、采用共同标准。

新加坡媒体认为，新加坡传统金融业不够发达反而给了网络金融、移动支付等新业态发展机会。不断完善的监管体系将帮助新加坡成为技术强大的智能金融中心，在保持金融稳定的同时促进支付领域创新。

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)