百集微纪录片《从长安到罗马》将登陆意大利银屏

人民网罗马7月19日电（记者 孔歌）百集4K微纪录片《从长安到罗马》意大利播出落地发布会18日在罗马举行。中国国际电视总公司与意大利广播电视公司就《从长安到罗马》在意大利播出事宜签署合作协议。中意两国政界、文化界以及媒体和研究机构代表等200余人出席了发布会。在此次发布会上播放了《长安到罗马》意大利语配音版先导片，受到到场嘉宾的赞誉。

意大利前副总理、意大利影视协会主席、中意文化合作机制意方协调人弗朗西斯科·鲁泰利说，《从长安到罗马》在意大利播映将会推进中西方交流，巩固意中友谊。意大利经济发展部副部长米凯莱·杰拉奇表示，中国的发展举世瞩目，意大利也在关注和传播中国的发展。经济发展与文化交流相辅相成，我们需要进一步挖掘文化底蕴，《从长安到罗马》迈出了成功一步。

中国国际电视总公司副总裁唐世鼎在致辞中表示，纪录片是一种国际语言，是传播文化交流，促进民心相通的重要载体。《从长安到罗马》是今年3月习近平主席出访意大利之后，中意双方在“一带一路”框架下取得的首个影视合作成果，也是中意媒体紧密合作奉献给全球观众的纪录佳作。

《从长安到罗马》拍摄历时近一年，由中央广播电视总台牵头、中国国际电视总公司与西安广播电视台联合摄制。为适应互联网传播特点，制作方推出每集时长约5分钟的微纪录片，每集分别聚焦一个小主题，开创了双城文明纪录片的全新形式。该纪录片预计将于2020年在包括意大利在内的欧洲国家主流媒体播出。

据悉，纪录片中邀请了七位当代中国知名学者与十余位意大利专家，围绕经贸交往、文化形态、社会生活、城市建筑、饮食起居等多个维度，聚焦东西方文明的摇篮——古都长安和古城罗马，讲述东西方文明兼容并蓄、交流互鉴的故事，真实记述了“一带一路”倡议下各国在文化交流、务实合作等方面焕发出新的生机与活力。

意大利罗马市副市长卢卡·贝尔戈莫说，《从长安到罗马》是部非常好的纪录片，通过对话，我们认识自身的文明，了解对方的文明，为意中两国未来关系发展奠定了良好基础。意中基金会主席阿尔贝托·彭巴赛表示，这一纪录片将对意中两国经济、文化交流以及亚洲和欧洲的交流起到助推作用。陕西省常务副省长梁桂表示，《从长安到罗马》诠释了历史与现在，寓意着明天和未来。

据了解，《从长安到罗马》将在中国、意大利、英国、南非、阿拉伯联合酋长国等国电视平台播映并在国内外多家主流视频网站用10余种语言播出。

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