乌兹别克斯坦将出售大部分火力发电厂

新华社塔什干7月19日电（记者蔡国栋）乌兹别克斯坦能源部日前表示，乌计划在未来几年内将大部分火力发电厂出售给私人投资者，以促进该国电力行业发展。

乌能源部副部长霍贾耶夫在能源部门圆桌会议上表示，乌政府正在考虑第一阶段向私人投资者出售一定数量的发电厂国有股份，并在公私合营基础上成立合资企业。

“下一阶段将是向私人投资者出售发电厂的资产。最终，只有几座水电站和一座核电站仍归国家所有。”霍贾耶夫说。

去年10月，乌兹别克斯坦启动了中亚地区第一座核电站建设项目。据乌媒体报道，这座由俄罗斯设计的核电站建设成本约110亿美元，第一个核电厂动力装置计划到2028年底投入使用。核电站建成后，每年将节省370亿立方米天然气。

根据乌官方数据，目前该国发电量的85%来自煤炭和天然气。随着经济发展和人民生活水平提高，乌电力需求将逐年增长，预计到2030年电力需求将翻倍。

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