中国向秘鲁移交援建的国家应急指挥中心

新华社利马7月18日电（记者张国英）由中国政府援建的秘鲁国家应急指挥中心18日在秘鲁首都利马举行交接与揭牌仪式。秘鲁总统比斯卡拉对中国的援助表示感谢，认为该中心将提高秘鲁应对自然灾害的能力，为秘鲁经济可持续发展提供重要保障。

秘鲁政府代表、中国驻秘鲁大使馆和秘鲁中资企业协会等数百名政商界人士出席了当天的交接仪式。

秘鲁总统比斯卡拉在交接仪式上表示，秘鲁非常感谢中国政府对该项目提供的技术和财政支持。应急指挥中心项目顺利竣工意味着秘鲁获得了先进的灾难预防、演习和培训设施。

比斯卡拉说，秘鲁地处地震带，受气候变化影响，自然灾害频发，因此灾害应急处理非常重要，应急指挥中心将提高国家应对自然灾害的能力，完善有关应急指挥功能，为秘鲁经济可持续发展提供重要保障。

中国驻秘鲁大使馆临时代办李昀表示，自然灾害频发对秘鲁民众生活造成严重威胁，中国愿在抗灾防灾领域提供力所能及的援助，分享成功经验和做法，积极参与秘方抗灾防灾能力体系建设。

李昀说，这次中国援建的秘鲁国家应急指挥中心是整个拉美地区规模最大、现代化程度最高的抗灾应急指挥中心之一，其顺利竣工凝聚了中国与秘鲁众多管理施工人员的汗水和心血，谱写了中秘友谊的新篇章。

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