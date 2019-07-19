中日两国演讲比赛获奖选手交流会在东京举行

新华网东京7月19日电（记者 华义）中华全国日语演讲比赛和全日本大学生中文演讲比赛获奖选手交流会18日晚在中国驻日本大使馆教育处举行，中日两国两大顶尖赛事获奖选手欢聚一堂进行了热烈友好的交流。

中华全国日语演讲大赛是由中国教育国际交流协会、日本经济新闻社、日本华人教授会联合主办的一场全国性日语演讲比赛，至今已经举办了14届。中华全国日语演讲大赛全国分为8个赛区进行预赛，每个赛区前两名选手16日在东京参加了决赛。全日本大学生中文演讲比赛由日本华人教授会主办，今年是首次举办，日本全国分为5个赛区，每个赛区前两名进入决赛。

交流会现场。华义 摄

18日晚，来自中国的16名获奖选手和来自日本的10名获奖选手首次在东京聚首，两国年轻人进行了热烈友好的交流，分享了各自学习日语和汉语的经历感受。其中不少学生都有到对方国家留学的经历，他们表示通过学习交流加深了对对方国家的了解，也带动了家人朋友等改变了一些原来的刻板印象，两国年轻人需要更多面对面的交流。

山东农业大学周鹤在交流会上发言。华义 摄

山东农业大学周鹤表示，参加此次交流会希望能和自己同龄的日本年轻人交流学习，希望通过自己掌握的语言能力，多做一些有助于两国民间交流的事情。

来自日本杏林大学的大原健乐表示，自己曾经在北京留学过1年，留学生活非常愉快，学习汉语改变了自己，希望今后有机会派驻到中国工作。

中国驻日本大使馆临时代办郭燕致辞。华义 摄

中国驻日本大使馆临时代办郭燕出席了此次交流会。她表示，这是中国驻日本大使馆首次举办这样的日语演讲比赛和中文演讲比赛获奖者交流会。这些演讲比赛是中日两国的年轻人展示自己的舞台，也是彼此了解对方社会文化的珍贵机会，为促进两国年轻人的相互了解和友好交流发挥了积极作用，对此给予高度评价。希望大家通过各种交流活动，加深对对方国家的客观认识，增进两国年轻人之间的相互了解和友好感情，促进中日友好。

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)