新华社柏林7月18日电 通讯：德国斯图加特商家引入移动支付吸引中国游客

新华社记者朱晟

“中国变化太快。我们必须调整，应对全新需求。”在谈到在城市旅游业中引入移动支付方式时，德国斯图加特旅游局局长阿明·德尔尼茨如是说。

德尔尼茨近日接受新华社记者采访时说，斯图加特商家特别欢迎中国游客，并积极引入中国的移动支付方式，以更好服务中国游客。从去年10月开始，德尔尼茨所在机构牵头发起“中国支付城”倡议，目前已有75家当地商户加入。这些商家努力克服技术障碍，向中国游客提供他们熟悉的支付方式。

德尔尼茨表示，中国游客对斯图加特旅游业发展至关重要。他预计，五到十年内，中国将从斯图加特的第四大旅游客源地成长为第二大旅游客源地。而且，随着中国自由行游客越来越多，如何为游客提供更好服务越来越重要。

目前，斯图加特梅赛德斯奔驰博物馆、城市中心酒店、购物商场、特色餐厅等旅游热门地都已引入了支付宝、微信支付等中国移动支付方式，方便中国游客使用。

梅赛德斯奔驰博物馆负责人莫尼娅·布德克介绍说，在博物馆纪念品商店，游客可以使用支付宝付款。布德克告诉记者，在参观这家博物馆的外国游客中，中国游客最多。

统计显示，梅赛德斯奔驰博物馆2018年接待中国游客约7.8万人次，占总接待人数的12%。而在2011年时，博物馆年接待中国游客数只有1.9万人次。

斯图加特阿尔特霍夫酒店是当地第一家引入中国移动支付的酒店。总经理乌尔里希·施韦尔表示，酒店2018年接待了近两千名中国游客。“引入中国移动支付，将为中国客人提供更多支付选择和更好服务，”他说，“同时，也是时候让德国人见识见识电子支付了，他们一定会喜欢的。”

斯图加特老城中心的布罗伊尼格购物商场也引入多种中国的移动支付方式。商场旅游市场总监克里斯蒂安·维特介绍说，给中国客人提供移动支付选项，令他们的购物体验与在中国一样，商场为此还专门推出了相关促销活动。

作为团队领导，维特要求所有成员都使用中国即时通信软件，更好了解中国客户的需求和习惯。

CUBE餐厅经理菲利普·迪米内奥表示，当知道可以使用移动支付方式付款时，中国游客似乎更愿意来店里消费。“自2018年底引入中国移动支付方式以来，我们迎来了比以往多两成的中国游客。”

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)