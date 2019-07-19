南非和联合国举行活动纪念“曼德拉日”

新华社约翰内斯堡7月18日电（记者荆晶）7月18日是联合国确定的“纳尔逊·曼德拉国际日”。南非民众当天用“全民慈善”方式，通过帮助他人、捐赠物品等纪念南非已故前总统曼德拉。在美国纽约的联合国总部也举行了相关纪念大会。

在南非，曼德拉基金会呼吁民众贡献出“67分钟”用于慈善，以纪念曼德拉为南非和平、种族和解与民主进行的67年不懈努力。南非民众通过向慈善机构捐款、帮助打扫医院、帮学校粉刷房屋、为孤儿院和贫困家庭儿童做饭等方式，纪念这一特殊的日子。

当天，南非总统拉马福萨看望了开普敦红十字儿童医院里的小患者，并接受了由小患者担任主播的RX广播频道采访。

曼德拉基金会举办了捐赠房屋、卫生和生活用品等活动。基金会首席执行官塞洛·哈唐说，基金会将一直致力于帮助弱势群体建造儿童教育中心、厕所及住房。

曼德拉遗孀格拉萨·马谢尔呼吁人们关注弱势群体，帮助他们改变生活。她说，不要让“曼德拉日”仅仅是一个活动，而要让它成为我们的生活方式。

在纽约联合国总部，联大18日举行了“纳尔逊·曼德拉国际日”纪念大会。联合国秘书长古特雷斯在会上致辞说，曼德拉是这个时代最具标志性、最鼓舞人心的领导人之一。当人们在为和平、稳定、可持续发展和人权共同努力的时候，就需要学习曼德拉树立的榜样。

联大主席埃斯皮诺萨等多名联合国工作人员当天参加志愿者活动来纪念“曼德拉日”。

曼德拉1918年7月18日出生于南非一个部落酋长家庭，致力于追求种族平等和民主事业，曾经在狱中度过27个春秋。在他的努力下，南非最终以和平方式废除种族隔离制度。1994年5月，曼德拉成为南非第一位黑人总统。2013年12月5日，95岁的曼德拉因病去世。

联合国大会2009年11月通过决议，决定从2010年起将每年7月18日定为“纳尔逊·曼德拉国际日”。（参与记者：林远）

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