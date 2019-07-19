考古队在埃及亚历山大发掘出大型居民区遗迹

新华社开罗7月18日电（记者李碧念）埃及文物部18日在一份声明中说，一支由埃及和波兰考古人员组成的联合考古队近期在地中海海滨城市亚历山大的考姆·迪凯古城遗址上发掘出一个大型居民区遗迹。

据埃及文物部官员介绍，该居民区存在的时间大约为公元4世纪至公元7世纪，发掘出的遗迹包括一座剧院和一处大型皇家洗浴场。遗迹还包括22个报告厅，考古队员推测该处曾是一所大学。

埃及最高文物委员会秘书长穆斯塔法·瓦齐里介绍说，考古队在考姆·迪凯古城内的一座房子里发现了带拼花图案的地板，拼花图案由正方形、圆形和六边形镶嵌的莲花图案组成。

“这种拼花图案在当时的亚历山大城十分流行，被认为是当时亚历山大城居民建筑的典型特征之一，反映出当时古城居民十分富有。”瓦齐里说。

据瓦齐里介绍，希腊罗马时期的考姆·迪凯古城位于亚历山大老城区的核心区，波兰考古人员与埃及文物部自1960年开始就在该遗址联合发掘，近年来的发掘工作重点转向了居民区建筑。

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