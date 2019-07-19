俄白总统探讨进一步加强两国一体化进程

新华社圣彼得堡7月18日电（记者鲁金博）俄罗斯总统普京和到访的白俄罗斯总统卢卡申科18日在圣彼得堡举行的第六届俄白地方论坛上探讨了进一步加强两国一体化进程的问题。

普京在论坛期间表示，今年12月8日将是俄白联盟国家成立20周年的纪念日。他与卢卡申科此次会面分析了两国在联盟国家框架内一体化完成的进度，查找了未完成部分的原因，并寻求两国都可接受的进一步一体化的方式。

谈及俄白双边关系时普京强调，白俄罗斯是俄罗斯最亲密的战略伙伴。双方在安全、军事、国防、经济等各方面展开合作，双方经贸保持稳定增长。俄罗斯是白俄罗斯的第一大投资者，对其直接投资额累计达到40亿美元。

卢卡申科在论坛期间表示，白俄两国就一体化方案的80%至90%已达成共识。但他对双边关系中的争议问题没有在限期内解决表示不满。他建议，在12月8日前制定一体化战略行动计划并同时解决现有争议问题。

第六届俄白地方论坛16日至18日举行，俄白两国总统、议会上院主席、政府部门主要负责人以及70个地区的千余名代表参加论坛。

俄白两国1999年12月签署成立联盟国家条约，规定两国在保持各自国家主权、独立和国家体制的同时，建立邦联性质的国家。

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