日本外相河野太郎召见韩国驻日大使

新华社东京7月19日电（记者郭丹）日本外务大臣河野太郎19日召见韩国驻日本大使南官杓，抗议韩方对日方提出的成立包含第三国成员的仲裁委员会来解决“强征劳工索赔案”的提议不予回应的做法。

河野太郎称韩方违反了《日韩请求权协定》中规定的韩方应尽义务，再次敦促韩方迅速找出解决方案，避免败诉的日本企业遭受实际损失。

去年10月至11月，韩国大法院（最高法院）两度判决日本企业赔偿殖民朝鲜半岛期间强征的韩国劳工，涉事日本企业的在韩资产还被扣押。但日本政府一直坚称，依据日韩两国1965年恢复邦交时签署的《日韩请求权协定》，韩国劳工的请求权问题已经解决，韩国民众不能再向日方索赔。

今年5月，由于韩方没有回应日方寻求外交解决的提议，日方又提议设立一个包含第三国成员的仲裁委员会，仲裁韩国劳工索赔案。但直至日方规定的最后期限7月18日，韩方仍未做出任何回应。

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)