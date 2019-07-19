俄两种遥控布雷车将装备工兵部队

新华社莫斯科7月18日电 据俄罗斯国防部日前发布的消息，两种可遥控抛射地雷的布雷车已通过野外环境测试，军方计划将它们装备工兵部队。

据俄《军工信使》网站报道，这两种布雷车的型号分别为UMZ-K与UMZ-T，车体配有防弹和防爆炸破片轻型装甲，驾驶室与载有地雷且顶部敞开的车厢隔离。

在非常危险的地区布雷时，工兵在为布雷车设置雷区范围参数后，可遥控发布指令，让它们以最高40公里时速自动行驶并抛射散布地雷。它们将地雷抛出的距离均不低于40米。俄现有的绝大多数反步兵地雷、反坦克地雷、抗登陆水雷都能以这种方式布设。

据报道，UMZ-K布雷车在不装载地雷时重15吨。该车采用卡马兹-43501型越野车底盘，有6个车轮。车厢内有6个带装甲防护、开口朝上的抛射箱，共装有180颗地雷。该车向前行驶时，这些抛射箱可朝不同方向转动，将地雷向后方和左右两侧抛出，从而生成最多3条布雷带。该车将180颗地雷全部抛射完的时间不超过15分钟。

UMZ-T布雷车不载地雷时重11吨。该车采用卡马兹-K4386型越野车底盘，有4个车轮，其紧凑的车体结构更便于出入不易通行的地段。该车有2个抛射箱，共载有60颗地雷，其抛射机制与UMZ-K布雷车相似。该车前行时，可最多生成2条布雷带，将60颗地雷全抛出的时间不超过3分钟。

两种布雷车内都有卫星导航系统，可准确记录雷区的地理位置坐标。由于战时可能难以持续获得卫星导航信号，两种布雷车内还装有地形定位测量装置，可在没有卫星导航信号时记录雷区位置。这些定位信息可实时上传到俄作战部队使用的信息网络，以防己方人员误入雷区。两种布雷车散布的地雷还可根据需要在入土12小时后至16天内自爆，从而方便消除雷区。

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)