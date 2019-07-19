原标题：【中国那些事儿】 又获殊荣！世界遗产保护进入“中国时间”

中国日报网7月18日电（潘一侨） 夫源远者流长，根深者枝茂。数千年来，中国人用自己的勤劳智慧创造了灿烂的文化遗产；散布在全国各地的自然遗产，向世界展示着“中国精彩”。本期《中国那些事儿》将带您感受中国这个文明大国守护人类共同财富的责任与担当。

1985年，中国正式加入《保护世界文化与自然遗产公约》。1986年，中国开始向联合国教科文组织申报世界遗产项目。

1987年12月,中国的故宫博物院等六处文化与自然遗产被列入世界遗产名录，这是一个历史性的时刻，拥有五千年文明史的中华文明优秀成果开始登上世界舞台。然而西方主流学术界并不认可中国的五千年历史。他们认为，中华文明只有3000多年，只承认商代是文明的开始。但是，在良渚古城申遗成功落槌的那一刻，中国5000年的文明史终于被国际社会所广泛认可。

追古烁今 守护民族的根和魂

2019年7月6日，第43届联合国教科文组织世界遗产委员会会议决定，中国良渚古城遗址作为文化遗产被列入世界遗产名录。这弥补了历史文献鲜有记载的史前文化空白，实证了中华五千年文明史。现在我们可以笃定地说，古埃及人修建金字塔时，中国人建造了良渚古城及外围的水利系统。

良渚文化在公元前3000年左右进入文明阶段，与埃及文明在尼罗河流域形成的时间大致相同。良渚文化中心区域占地900公顷，良渚先民在长江流域广达3.6万平方公里的土地上建起了早期区域性国家。

为防范洪水，良渚人在北部山前修筑长堤，在西南方向修建平原低坝，在西北方向修筑谷口高坝。长堤和水坝拦蓄洪水，为古城的营建做好准备。这个大型的水利系统距离良渚古城有十多公里，它对良渚古城起到了保护作用。平原低坝和谷口高坝将水拦截形成湖面，良渚先民可以驾独木舟竹筏一直上溯到北侧山体深处，运输一些资源供日常生活使用，这充分体现了良渚先民的聪明与智慧。

英国剑桥大学考古学教授科林·伦福儒认为良渚遗址的发掘工作是非常有条理和成功的。对任何一个国家来说，敞开大门让人了解它的早期历史，这种做法都很重要。对他个人而言，良渚古城是中国最伟大的早期遗址之一，也是世界上最伟大的早期遗址之一。

许多网友都对良渚十分向往，并对其申遗成功留言表示祝贺：

大地情书 描绘中国美好繁荣图景

在本届世界遗产委员会上，中国元素成为一大亮点。除良渚古城申遗成功之外，中国黄（渤）海候鸟栖息地（第一期）也顺利列入世界遗产名录，至此中国世界遗产总数达55项，与意大利并列世界第一。 中国黄（渤）海候鸟栖息地（第一期）位于黄海生态区，这里拥有目前世界上规模最大的潮间带滩涂。该地区拥有丰富的生物多样性，鱼类达280种，无脊椎动物500多种。这里是中国最大的丹顶鹤越冬地，最多时，全球丹顶鹤种群中有80%在此过冬。该遗产地为动物们提供了宝贵的栖息场所，其中有17种被世界自然保护联盟列入濒危物种红色名单。

这样一处生态区申遗成功，网友们都十分欣慰，并纷纷留言感谢中国为保护动物所做出的努力：

传承文明 中国站上遗产保护新起点

第44届联合国教科文组织世界遗产委员会将于明年在中国福建省福州市举办，这是中国特色社会主义进入新时代后，我国在文化和自然遗产保护领域承办的最高规格的国际会议。世界遗产保护工作已进入“中国时间”，中国将以主人翁的态度担起文脉传承者和守护者的重担，为构建人类命运共同体作出更大贡献。

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