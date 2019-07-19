欧盟对芯片巨头高通开出2.42亿欧元罚单　惩戒不正当竞争

新华社布鲁塞尔7月18日电（记者王子辰）欧盟委员会18日宣布对美国芯片巨头高通公司处以2.42亿欧元（约合2.73亿美元）的罚款，以惩戒其在2009至2011年间的不正当竞争行为。对此，高通表示将向欧盟法院提出申诉。

欧盟委员会认定，在第三代移动通信（3G）时代，高通曾以低于成本的价格向其关键客户销售基带芯片，目的是把当时该领域的强劲竞争对手英国公司Icera挤出市场。2011年5月，Icera被美国英伟达公司收购，而英伟达在2015年放弃基带芯片业务。

欧盟委员会负责竞争事务的委员玛格丽特·韦斯塔格说：“高通的行为妨碍了市场竞争和创新，限制了消费者的选择。根据欧盟反垄断规则，这是违法的，因此我们对高通罚款2.42亿欧元。”

欧盟委员会表示，罚款金额占高通2018年营业收入的1.27%，这一金额既考虑到了高通违法行为持续的时间和严重程度，也意在提醒其他企业未来不要进行这种不正当竞争。欧盟委员会同时责令高通未来不得再有类似行为。

高通当天发表声明称，欧盟委员会的决定与法律和事实相悖，公司计划向欧盟法院提出申诉。

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