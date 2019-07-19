也门政府军和胡塞武装在荷台达激战致8人死亡

新华社科威特城7月18日电（记者聂云鹏 王薇）亚丁消息：也门政府军18日说，政府军与胡塞武装当天在红海城市荷台达发生交火，导致双方至少8人死亡。

也门政府军发表声明说，胡塞武装人员当天向政府军在“16公里线”地区的驻地发动大规模攻击，企图夺取该地区的控制权，政府军击退了胡塞武装的进攻，给该武装造成重大损失。

也门政府军一位不愿透露姓名的官员告诉新华社记者，政府军和胡塞武装当天在荷台达东部“16公里线”地区爆发了激烈的武装冲突，双方动用了重武器，政府军打死5名胡塞武装人员，打伤数人，政府军方面有3名士兵死亡，数人受伤。

胡塞武装当天也发表声明，指责政府军挑起冲突，称政府军使用迫击炮攻击荷台达市区的居民区。

2014年9月，也门胡塞武装夺取首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特阿拉伯等国针对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就荷台达停火、交换战俘等重要议题达成一致，但不久双方就互相指责对方破坏停火协议。

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