第二十二届北京国际音乐节将举行

人民网北京7月18日电（记者 郑海鸥）记者18日获悉：第二十二届北京国际音乐节将在10月4日至28日举办，16套、22场次演出将上演，涵盖歌剧、交响音乐会、独奏、室内乐音乐会以及VR虚拟现实音乐体验等多种形式，同时将举办近12场公益教育活动，包括儿童音乐会、大师班、论坛、音乐会导赏等。

今年的北京国际音乐节将以“新古典，乐无界”为主题。首位获得普利策奖的华人女作曲家杜韵将带来歌剧《天使之骨》，荷兰作曲家米歇尔·范德阿最新虚拟现实音乐体验《捌》将进行亚洲首演，并将在三里屯太古里北区红馆连续上演18天近900场次，新古典音乐代表人物、作曲家马克斯·里希特将在长城脚下上演8小时特别音乐会《追梦·长城夜》。

演出阵容方面，女高音埃迪塔·格鲁贝罗娃、蕾妮·弗莱明将分别亮相本届音乐节的开闭幕音乐会；马勒室内乐团成为音乐节历史上的首支“驻节乐团”，乐团将在指挥大师弗拉基米尔·阿什肯纳齐的率领下开启为期3年的北京之旅。钢琴大师让·伊夫-蒂博戴将献上北京国际音乐节委约作曲家亚伦·齐格曼创作的《探戈钢琴协奏曲》的世界首演。同时，为纪念作曲家亨德尔逝世260周年和柏辽兹逝世150周年，法国烈火歌剧院在大卫·斯特恩的执棒下将带来歌剧《塞尔斯》的中国首演，指挥家夏尔·迪图瓦将领衔上海交响乐团演绎音乐传奇剧《浮士德的沉沦》。此外，小提琴家、指挥家平卡斯·祖克曼、小提琴家詹姆斯·海内斯也将亮相本届北京国际音乐节。

值得一提的是，本届北京国际音乐节将与北京音乐广播联手，首次推出午间系列音乐会，通过广播直播的形式将音乐广泛传播。

发布会上，北京国际音乐节正式宣布了与法国巴黎喜歌剧院将于2020-2022年展开为期三年的艺术合作，双方联合制作的三部歌剧，将在法国巴黎喜歌剧院和北京国际音乐节舞台上演，其中剧目内容将包含两部经典西方歌剧和一部中国歌剧。法国驻华使馆文化专员白莫迪先生在发布会上宣读了法国文化部长、法国巴黎喜歌剧院院长对本次合作的贺词。

在公益教育活动方面，据悉，北京国际音乐节邀请来自欧洲及中国的主创、主演团队为小朋友们量身定做并共同打造别开生面的360度歌剧全体验——从服装、舞美制作到组建乐团、参加演出，全部由孩子们在专业老师的指导与带领下担纲完成。这将是BMF呈现的第一部完全由儿童和青少年制作并演绎完成的歌剧。这其中最为抢眼的则是BMF少儿节日乐团将集结上线，青年指挥家张冰冰将率领BMF少儿节日乐团与北京爱乐合唱团优秀的青少年歌唱家共同完成歌剧演出。

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