报告：若无协议脱欧 英国经济将陷入一年衰退

人民网讯 据法新社报道， 英国政府官方预测18日指出，如果无协议脱离欧洲联盟（EU），英国经济将会陷入长达一年衰退期。
英国预算责任局（Office for Budget Responsibility, OBR）在关键报告中预测，如果英国10月31日无协议、无过渡期脱欧，英国2019年第4季将进入为期一年衰退期。
预算责任局此财政风险报告凸显无协议、无过渡期脱欧对英国财政的影响。预算责任局指出，不确定性增强且信心下降阻碍投资，与欧盟较高贸易壁垒对出口构成压力。这些因素加总起来，将会把英国经济推入衰退，资产价值和英镑重贬。
英国央行英格兰银行（Bank of England, BOE）一再警告，无协议脱欧将引发严重经济衰退，而国际货币基金（IMF）则表示，英国经济将因此蒙受重大损失。（老任）
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