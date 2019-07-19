中国大学生赴越南进行当代马克思主义调研交流

人民网河内7月19日电（记者 刘刚）板胡独奏《秦川新歌》高亢欢快，民歌清唱《泪蛋蛋抛在沙蒿蒿林》饱含深情，方言版歌曲《西安人的歌》淳朴真挚……7月18日，赴越南参加“当代马克思主义发展”调研交流活动的中国延安大学、西北工业大学、东北师范大学近50名学生，走进河内大学孔子学院，为越南年轻人带来浓浓的中国风。

这边热情的《敬酒歌》刚响起，让现场的越南朋友仿佛置身于苗乡侗寨；那边又开始单簧管奏鸣，中越青年一起步入古典音乐的殿堂。越南大学生表演的街舞，活力十足；河内大学孔子学院越方院长杜青云演唱的越南官贺民歌，款款深情。

参加街舞表演的河内大学中文系大二学生杜如琼虽然还没去过中国，但通过与中国年轻人的交流，到中国看一看的愿望愈发强烈。“中国朋友的精彩展示，让我对中国不同地域的文化特色有了更多了解，更加感受到中国的多姿多彩。”杜如琼对记者说。

无论是西北工业大学学生演唱的《南泥湾》，还是延安大学教师清唱的《东方红》，熟悉的旋律洗礼心灵，在座的每一名中国青年都深深地向先辈致敬。

“我们把陕西板胡带到国外演奏，更加坚定了年轻人对传统文化的自信和自豪。新中国即将迎来70华诞，此刻，身处国外的我们更能感受到今日中国的辉煌成就着实来之不易，值得倍加珍惜，这也进一步激发我们当代青年学习干事创业的热情。”演奏板胡的西北工业大学材料学院大一学生章海岳对记者说。

短短一周时间，访问团走进越南研究机构，深入了解马克思主义在越南的发展。

延安大学马克思主义学院党委副书记张彬对记者表示，越南是社会主义国家，可以说，越南取得的经济社会发展成就，是马克思主义在越南的成功实践，再一次揭示了马克思主义的真理性、正义性、指导性和科学性。

延安大学文学院副院长马海娟对记者说：“正如习近平总书记在纪念马克思诞辰200周年大会上所强调的，马克思主义犹如壮丽的日出，照亮了人类探索历史规律和寻求自身解放的道路。”

“仰望星空，我们在路上；迎着朝阳，我们在路上。”东北师范大学马克思主义学部大一学生李缘、姜宇航演唱的歌曲《在路上》引起共鸣。

西北工业大学材料学院团委书记柯伟对记者表示，随着中国越来越走近世界舞台中央，中国的年轻人有更多机会走出国门，培养国际化视野，锻炼与各国朋友互动的本领，这也是我们高校师生在新时代的使命和担当。

“万水千山不忘来时路。当我们走出去遥望祖国时，更真切地感受到最美是中国！”延安大学马克思主义学院研一学生王坚对记者说。

全程参与调研交流活动的环球翔飞教育集团越南事务所所长杜氏碧莲对记者说，访问团中绝大多数中国朋友都是第一次来越南，通过品尝特色小吃、体验文化艺术，特别是与越南朋友面对面交流，拉近了心灵距离。

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