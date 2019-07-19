社评：中美谁在铸成历史错误，实践说了算

据美国辛克莱广播集团17日报道，白宫经济顾问库德洛在接受采访时说：“我认为如果中国继续以他们现在的方式前进，他们就站在了历史的错误一边。他们不是苏联，但是这种发展模式从来不会长久。”

真有意思，库德洛凭什么认为中国是错误的，而美国则站到了历史的正确一边？难道是因为当下的美国政府重新捡起了高关税和大规模贸易战这些已被普遍认为非常陈旧的东西？

看看今天的美国政府都干了些什么吧。他们讨厌现有的国际多边贸易体制，声称世界各主要经济体都通过这个体制占了美国的便宜。他们还接连向其他国际多边机制发难，退出巴黎气候协定和联合国教科文组织，抛弃伊朗核协议，退出美苏军控条约，造成国际秩序新世纪以来前所未有的混乱。

美国对华发动史上最大规模贸易战，已经冲击到全球供应链，对世界经济前景构成严重威胁。

美国是第一个政治上拥抱民粹主义的大国，并且公开向全世界宣告“美国优先”，华盛顿给了经济全球化最为沉重的一击。

如今世界上恐怕不会有一个国家真心认为今天的美国走在正确的道路上。连美国国内也有大约一半人(如果不是更多的话)认为这个国家在犯下严重错误。另一半人中很多认的是眼前利益，他们没有兴趣想未来和是非对错，连白宫想的最多的大概也是如何打赢近在眼前的选战。

中国沿着当前的道路实现了工业化和繁荣，取得全球瞩目的发展成就。在这条路上我们用几十年快步走过了西方世界走了一百几十年的路。正确不正确，人民说了算，实践说了算。

中国人了解自己的国家，知道接下来该怎么走，并且会按照实事求是原则在实践中开展必要的调整。库德洛先生的阅历和知识都远远不够对中国进行指导。

14亿人口的超大社会在治理上意味着什么，这是库德洛先生凭借西方媒体的偏见报道就能准确理解的吗？都是经济，但让14亿人通过高速发展过上幸福生活，与让美国3亿人的社会锦上添花，这是一回事吗？

更有甚者，一些千万人级别甚至只有几百万人的西方国家的政客也要教中国如何治理，他们真的觉得自己很配那样做吗？这多么像一个在公园里玩卡丁车的小孩子叫喊着要教大人如何开世界上最大规模的重型卡车!

中国人不拒绝从外部汲取经验，事实上改革开放以来我们一直在对外虚心学习。但中国人的这种谦逊与华盛顿好为人师的傲慢和要强制他人如何做的霸权主义注定没有对接口。对不起，我们不是同一套螺母和螺钉。

华盛顿还是多操心自己的事吧。美国如今内部出现种族主义的大撕裂，对外又大耍蛮横，不断挑起对抗。这样的美国能够在新世纪里走多远，才是华盛顿需要认真反思的。

华盛顿应该有这样的意识：美国独立以来相对的顺利和它与中国社会的巨大人口差距，使它对一个有中国参与的现代世界很可能存在认知能力的不足。傲慢是它的大敌，它需要应有的谦虚和克制。中美相向而行是对双方风险都最小的选择，对抗不该是21世纪的游戏，它是中美都应努力避免的陷阱。

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