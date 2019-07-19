美众院通过决议阻拦对沙特军售 特朗普誓言否决

美国国会众议院17日通过决议，以图阻止美国对沙特阿拉伯等国出售精确制导武器。决议先前在参议院获得通过，众院通过后将送交白宫，由美国总统唐纳德·特朗普签字生效。不过，特朗普强硬表态，誓言否决。

美国参议院6月通过22项决议，反对特朗普政府对沙特等中东国家军售，相应合同金额大约80亿美元。众议院17日通过其中3项，包括禁止美国向沙特出售美国雷神公司生产的精确制导武器和相关装备。

路透社援引众议院消息人士的话报道，众院选择先通过上述3项决议，是因为考虑精确制导武器往往易于交付，应优先阻拦。一些议员甚至怀疑，美国制造的精确制导武器已经用于也门战场。

路透社报道，共和党人同样不满特朗普军售计划。民主、共和两党分别在众议院和参议院占据多数席位，反对军售决议能在参院过关，是不多见的共和党籍议员公开叫板共和党籍总统外交政策事例。

特朗普誓言，将否决国会阻挠军售的决议。

媒体报道，国会两院虽然能以简单多数通过决议、遏止特朗普政府军售，但难以达到三分之二多数“驳回”特朗普的否决。

特朗普今年5月一度表态，他可能以宣布伊朗威胁构成紧急状况为由，规避国会对军售项目的审核。

自从沙特籍记者贾迈勒·卡舒吉去年10月在沙特驻土耳其城市伊斯坦布尔领事馆遇害以及沙特主导的多国联军在也门行动招致争议，美国国会希望冻结向沙特出售进攻性武器，允许出口防御性武器。

特朗普希望与沙特保持密切关系，把沙特视作中东事务重要伙伴和遏制伊朗重要盟友。同时，特朗普认为军售有助美国就业。他16日谈及美国对土耳其的F-35型战机军售时说，鉴于土耳其购买俄罗斯制造S-400型防空导弹系统，美方将不会向土方出售它先前预订的超过100架F-35战机。

同时，特朗普认为，这“不公平”，F-35战机生产商洛克希德-马丁公司不会高兴，因为这意味着失去“许多就业岗位”。（陈立希）（新华社专特稿）

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