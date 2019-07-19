美收紧伊朗官员出行限制 伊外长直言“非人道”

美国着手对访美伊朗官员和伊朗常驻联合国纽约总部外交官及其家属施以更严格出行限制，招致伊朗不满和联合国关切。伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫17日直言美方做法“不友好、非人道”。

【批美“非人道”】

美联社18日报道，美方13日经外交照会告知伊方，访美伊朗官员、伊朗常驻联合国总部外交官及其家属在纽约的出行范围将受到更严格限制，仅限在约翰·F·肯尼迪国际机场、伊朗常驻联合国代表团驻地、伊朗常驻联合国代表官邸、联合国总部及其方圆6个街区范围内活动并往来。

依照美方的说法，伊朗外交官可就住房和下榻酒店事宜寻求出行“豁免”，但暂不清楚申请是否会获美方批准；预约就医、小孩上学及其他活动是否在豁免范围内不得而知。

路透社报道，伊朗现有13名外交官常驻纽约。美方“新规”出台前，这些伊方外交人员的出行范围受限在曼哈顿区哥伦布环岛方圆40公里内。

伊朗外长扎里夫17日批评美方的做法“不友好、非人道”。他14日抵达纽约，出席联合国会议。根据公开行程，扎里夫没有安排与美国外交官员见面。

“这当然不是友好的举动。这基本上把（伊朗常驻联合国）代表团及其家属置于非人道的境地，”扎里夫说，“对我本人来说没有什么，因为我在那3栋建筑以外的地点没有任何工作。”

美方的做法促使联合国关切。联合国发言人法尔汉·哈克说，联合国必要时会着手处理这一状况。

【吁停“经济战”】

扎里夫17日出席联合国可持续发展高级别政治论坛部长级会议，指责美国对伊朗发动的“经济战”针对普通民众，“相当于恐怖主义”。

美国去年5月退出伊朗核问题全面协议并恢复和追加对伊制裁，试图以极限施压方式迫使伊朗与美国重新谈判协议，以限制伊朗的武器项目和地区活动。美伊关系紧张态势今年以来不断升级，美方正寻求全面阻断伊方原油出口。

扎里夫说，他在纽约期间没有接触美国政府的任何人。被问及为给美伊关系紧张态势降温需要采取哪些措施时，他回答：“（经济战）必须停止。一旦它停止，其他的事情就能跟进。”

俄罗斯卫星通讯社18日报道，俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫接受德国《莱茵邮报》书面采访时说，美方“短视和危险的”政策导致美伊关系紧张态势升级；美方的做法意在使伊朗经济“彻底恶化”。

“在我们多层级的接触中，我们坚持要求美方避免采取任何可能加剧紧张的举措，”拉夫罗夫说，“我们的共同目标是避免局势滑向军事对抗，重新回到持续落实伊核协议状态。”

拉夫罗夫警告，在海湾地区行事鲁莽可能引起冲突，带来“难以预料和破坏性”后果，“美伊不断相互指责之际，我们注意到美国（在海湾地区）强化海军力量，这会产生军事冲突风险。”

美国正筹谋与盟友组建维护海湾水域所谓航行安全的“护航联盟”。分析人士认为，美国有意渲染“伊朗威胁”，进一步向伊朗施压。鉴于不少国家希望地区局势降温，“护航联盟”恐难顺利组建。（闫洁）（新华社专特稿）

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